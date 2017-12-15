Год «безвиз»: «Нужно идти с супердорогой рекламой на Euronews и National Geographic»

Кто выиграл и проиграл от безвизового въезда в Беларусь: итоги первого года. Своими наблюдениями с корреспондентом «Салідарнасцi» делится главный редактор портала «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.

Выиграл частник

— В первую очередь выиграли частники. Те, кто занимается небольшим бизнесом: приватные гиды, экскурсоводы. В основном это жители Гродно, Пинска, Бреста. Хотя и здесь есть свои сложности. Многие из наших экскурсоводов жалуются на то, что иностранцы не всегда пользуются услугами местного туристического сервиса. Те же поляки часто приезжают со своими гидами и программами. И все же многим иностранцам нужны наши услуги.

Что-то похожее наблюдалось во времена расцвета агротуризма. Власти тогда включили зеленый свет, поняв, видимо, что этот мелкий бизнес не несет угрозы всей системе. Так и в этом случае — люди почувствовали, что могут на этом заработать.

Я слышала истории об учителях и сотрудниках музеев, получающих небольшие зарплаты, которые решили зарабатывать на туризме, как когда-то это сделали сегодняшние хозяева агроусадеб.

Кто потерял на введении безвизового режима

— У турфирм отношение к безвизовому режиму более сложное. У них много вопросов. С одной стороны, появился новый козырь, который они могут предложить своим партнерам. Но выиграли ли они в этом год от безвиза?

Этому бизнесу нужно, чтобы въезд в нашу страну без виз не ограничивался одним аэропортом. Более того, нужен в первую очередь наземный безвизовый въезд.

Во-первых, именно отсюда идут основные потоки туристов. Беларусь, как экскурсионная страна, чаще интересует соседей, с которыми нас объединяет общее прошлое — литовцы, поляки.

Во-вторых, бизнесмены попадают в Беларусь, как правило, через аэропорт. И раньше они получали визу через турфирмы, а сейчас им это не нужно. Соответственно, турфирмы потеряли. И многие из-за потери денег находятся в некоторой растерянности.

Момент неопределенности

— Многие турфирмы жалуются на неопределенность: что с безвизом будет дальше? Сейчас срок безвизового пребывания обещают продлить. Хорошо. А если через полгода его решать отменить, а у нас уже контракты подписаны?

Вылечит ли безвиз белорусский турбизнес?

Ведь в этом бизнесе ничего не делается на месяц или даже год вперед. Контракты подписываются на два года вперед. Нужны четкие правила игры. Люди у нас наученные. Вроде бы и ветер свежий подул, неплохие перспективы впереди замаячили, но народ все равно опасается, что лавочку могут прикрыть.

Мы слабо себя презентуем

— В основном безвизовый режим хорош для самостоятельной, мобильной публики. Молодежь, студенты… И это небогатые туристы. Что им в первую очередь нужно? Дешевый перелет, лоукосты. Их пока нет.

Прилетели — нужно дешево поселиться. Это можно сделать в хостелах. Но их становится все меньше.

Кто к нам едет? В основном — россияне. Кто по делам, кто на экскурсии. Таких мощных потоков, как прежде, теперь уже нет. Как и новых из Европы. Для молодых европейцев, которые захотят познакомиться с Беларусью, нужно все же открывать наземные пункты въезда.

И тут еще такой вопрос — мало где в мире про нас знают. Две туристические выставки в год — это очень мало. Презентация делается по-другому, более мощно. Нужно идти с супердорогой рекламой на Euronews и National Geographic, привозить сюда топовых туристических блогеров.

«Отличнейшая инициатива Беларуси очень плохо представлена на официальных сайтах»

А пока нас не знают. Принимают за часть России: едут сюда после посещения российского «золотого кольца». Или включают в маршрут по другим восточноевропейским странам — Польше, Литве, Украине. Но не воспринимают, как самостоятельный туристический объект.

А между тем, мы с Россией сегодня имеем недоразумения в визовых вопросах. А с теми же Литвой и Польшей у нас абсолютно разный визовый режим.

Да, мы немного приоткрылись для мира. Мало кто об этом знает и правила этой игры до конца не определены, но и в таких условиях наш бизнес рад этому и потихоньку зарабатывает.

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Безвизовый режим въезда в Беларусь для граждан 80 государств, прибывающих в Национальный аэропорт «Минск», начал действовать с 12 февраля 2017 года. До этого без виз иностранные туристы могли попасть на территорию Беловежской пущи (с 2015-го), а также в Гродно и Гродненский район (2016).

Сегодня иностранные граждане без виз могут находиться на территории Беларусь пять дней. Белорусская сторона работает над увеличением безвизового въезда в Беларусь до 10 дней, а в перспективе возможно увеличение на больший срок.

По данным Минспорта и туризма, к концу ноября по безвизовому режиму до пяти суток Беларусь через Национальный аэропорт посетили более 54000 иностранных граждан из 67 стран мира.

Гродно и Августовский канал с начала действия указа №318 (26 октября 2016) посетило около 50000 безвизовых туристов.

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