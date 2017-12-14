Что случилось в Жодино, где пенсионер застрелил знакомого

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Почему белорусам в 2018-м урезали длинные выходные
«Да, я сюда пришел незаконно!» На пресс-конференцию к Путину пробрался директор мурманского рыбокомбината
Стало известно имя человека, который предоставил 2 миллиона долларов для передачи Улюкаеву
В употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов
Эстонец сбежал в Беларусь от польской полиции
Четыре истории о том, как белорусы потеряли свои биткоины
Власти отказались от «масштабного сокращения» персонала Беларусбанка
Странный Дед Мороз на «Линии Сталина». Фотофакт
Житель Жодино отомстил за дочь и застрелил своего знакомого
Шушкевич: Государственные деньги пожирают структуры, которые наводят страх на людей
Мама солдата добивается, чтобы сына комиссовали: «У него нет селезенки». Военкомат: орган есть
Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы
Поправки в КоАП: за скорость лишать, бесправников арестовывать
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
В Минске вновь подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
Взгляд инсайдера на декрет N7: «Бабушке поставили новые зубы, но не сделали пластику»
Белорусских врача и медсестру не выпускают из Ливии: «Забрали паспорта и навязывают новый контракт»
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Следующие старики — это мы»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира «Золотой шайбы»
До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году
Военные за четыре часа построили понтонный мост через Припять
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
14.12.2017
TUT.BY
Что случилось в Жодино, где пенсионер застрелил знакомого

В четверг утром в милицию Жодино обратился мужчина, который рассказал, что убил знакомого. Погибший — предприниматель, трагедия произошла в магазине сантехники, который ему принадлежал.

Задержанный и погибший были знакомы. Как рассказали TUT.BY жители близлежащих домов, много лет их семьи судились за имущество и бизнес. На днях было очередное заседание. Сторона задержанного его проиграла.

Фото Reuters

По информации пресс-службы УВД Миноблисполкома, по предварительным сведениям, задержанному 63 года, убитому — 40 лет. Задержанный сообщил, что стрелял он из охотничьего обреза, убийство совершил умышленно. Выстрел произошел в помещении магазина, с близкого расстояния. От полученного огнестрельного ранения Василий (имя изменено) скончался на месте происшествия.

— Лет восемь назад Кристина (дочь задержанного, имя изменено. — Прим. TUT.BY) с Лешей (родным братом убитого, имя изменено. — Прим. TUT.BY) возвращались на машине из России и попали в аварию. Он сразу погиб, а ее врачи собрали по кусочкам, — рассказывает одна из жительниц улицы 50 лет Октября в Жодино. — А потом родные Леши стали судиться с невесткой за имущество.

По словам собеседницы, Кристина и Василий были хозяевами магазинов сантехники. И работали неподалеку.

— Люди очень приятные, — продолжает женщина. — Говорят, на днях у них был последний суд, и Василий его выиграл.

В Минском областном суде TUT.BY сообщили: «4 декабря рассматривалось дело о взыскании судебных расходов, частично заявленные требования удовлетворены».

Журналист TUT.BY Катерина Борисевич писала об истории Кристины и ее семьи. Они познакомились в 2015 году, когда отец Кристины обратился к ней за помощью.

— Он рассказал эту историю, мы приехали в Жодино, — рассказывает Катерина. — Встретились возле строительного магазина, где на тот момент работала его дочка Кристина. Очень приятная и миловидная девушка. Они рассказывали, что после гибели Леши у них с его родными началась дележка имущества. Семьи не могли договориться.

Делили коттедж, который Кристина и Алексей построили до аварии, квартиру, бизнес.

—  Как мне потом говорили родители Алексея, это был их с сыном совместный бизнес.

Кристина и Алексей, говорит Катерина, прожили вместе 14 лет. У них родилась дочка. Как вспоминала Кристина, когда они только поженились, у супруга не было ни коттеджа, ни машины.

— Кристина только похоронила мужа, у нее на руках маленький ребенок, его нужно воспитывать. А родственники вместо поддержки стали предъявлять ей иски в суде, — рассказывает Катерина.

В какой-то момент женщина с семьей покойного мужа заключила мировую. Хотя для невестки это было не очень выгодно. Но позже суды все равно продолжились. Посещать суды вместо Кристины стал ее отец. А со стороны родителей покойного Алексея этим начал заниматься его брат Василий.

— На многих заседаниях, насколько я помню, присутствовали представители органов опеки. Они пытались помирить семьи. Но, когда я общалась с родственниками покойного супруга, у меня сложилось впечатление, что никакого перемирия не будет, — рассказывает Катерина.

Семья Кристины, говорит собеседница, приятная. Было видно, что отец очень любит дочь и заботится о ней.

— Он заботился и о дочке, и о внучке, — делится наблюдениями Катерина. — Они постоянно друг с другом созванивались. Дочка и внучка — для него все. Видно было, что он очень включен в эту историю. Две недели назад мы созванивались. Он говорил, что все это длится уже почти 9 лет, и не понимал, когда это закончится. Он в этом плане эмоциональный человек. И я думаю, ему было по-отцовски больно за дочку.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:4)
Главное
Класковский: «Лукашенко, похоже, и правда подсел на идею спасения экономики с помощью IT»
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Почему в великой державе второй популярнейший человек — Бузова
«Какая разница, что думают ученые, если решения принимают неучи?»
«И будет нам счастье. Не за счёт внешних подачек и не по милости Большого брата»
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY