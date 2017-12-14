Что случилось в Жодино, где пенсионер застрелил знакомого

В четверг утром в милицию Жодино обратился мужчина, который рассказал, что убил знакомого. Погибший — предприниматель, трагедия произошла в магазине сантехники, который ему принадлежал.

Задержанный и погибший были знакомы. Как рассказали TUT.BY жители близлежащих домов, много лет их семьи судились за имущество и бизнес. На днях было очередное заседание. Сторона задержанного его проиграла.

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По информации пресс-службы УВД Миноблисполкома, по предварительным сведениям, задержанному 63 года, убитому — 40 лет. Задержанный сообщил, что стрелял он из охотничьего обреза, убийство совершил умышленно. Выстрел произошел в помещении магазина, с близкого расстояния. От полученного огнестрельного ранения Василий (имя изменено) скончался на месте происшествия.

— Лет восемь назад Кристина (дочь задержанного, имя изменено. — Прим. TUT.BY) с Лешей (родным братом убитого, имя изменено. — Прим. TUT.BY) возвращались на машине из России и попали в аварию. Он сразу погиб, а ее врачи собрали по кусочкам, — рассказывает одна из жительниц улицы 50 лет Октября в Жодино. — А потом родные Леши стали судиться с невесткой за имущество.

По словам собеседницы, Кристина и Василий были хозяевами магазинов сантехники. И работали неподалеку.

— Люди очень приятные, — продолжает женщина. — Говорят, на днях у них был последний суд, и Василий его выиграл.

В Минском областном суде TUT.BY сообщили: «4 декабря рассматривалось дело о взыскании судебных расходов, частично заявленные требования удовлетворены».

Журналист TUT.BY Катерина Борисевич писала об истории Кристины и ее семьи. Они познакомились в 2015 году, когда отец Кристины обратился к ней за помощью.

— Он рассказал эту историю, мы приехали в Жодино, — рассказывает Катерина. — Встретились возле строительного магазина, где на тот момент работала его дочка Кристина. Очень приятная и миловидная девушка. Они рассказывали, что после гибели Леши у них с его родными началась дележка имущества. Семьи не могли договориться.

Делили коттедж, который Кристина и Алексей построили до аварии, квартиру, бизнес.

— Как мне потом говорили родители Алексея, это был их с сыном совместный бизнес.

Кристина и Алексей, говорит Катерина, прожили вместе 14 лет. У них родилась дочка. Как вспоминала Кристина, когда они только поженились, у супруга не было ни коттеджа, ни машины.

— Кристина только похоронила мужа, у нее на руках маленький ребенок, его нужно воспитывать. А родственники вместо поддержки стали предъявлять ей иски в суде, — рассказывает Катерина.

В какой-то момент женщина с семьей покойного мужа заключила мировую. Хотя для невестки это было не очень выгодно. Но позже суды все равно продолжились. Посещать суды вместо Кристины стал ее отец. А со стороны родителей покойного Алексея этим начал заниматься его брат Василий.

— На многих заседаниях, насколько я помню, присутствовали представители органов опеки. Они пытались помирить семьи. Но, когда я общалась с родственниками покойного супруга, у меня сложилось впечатление, что никакого перемирия не будет, — рассказывает Катерина.

Семья Кристины, говорит собеседница, приятная. Было видно, что отец очень любит дочь и заботится о ней.

— Он заботился и о дочке, и о внучке, — делится наблюдениями Катерина. — Они постоянно друг с другом созванивались. Дочка и внучка — для него все. Видно было, что он очень включен в эту историю. Две недели назад мы созванивались. Он говорил, что все это длится уже почти 9 лет, и не понимал, когда это закончится. Он в этом плане эмоциональный человек. И я думаю, ему было по-отцовски больно за дочку.