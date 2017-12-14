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Лица
14.12.2017
bigpicture.ru
Честный и смешной инстаграм папы четырех девочек

Если вас жутко раздражают идеальные до зубного скрежета фотографии в Instagram, мы вас понимаем. Все потому, что эти отфильтрованные и спланированные кадры не имеют ничего общего с реальностью.

Видимо, поэтому Саймон Хупер, счастливый отец четырех девочек, решил с помощью своего аккаунта в соцсети показывать всю правду о том, как на самом деле выглядит нелегкая, но приятная родительская доля.

Результат? У Саймона уже 737 тысяч подписчиков, и это число продолжает расти. «Я хочу показать, как на самом деле выглядят семья и дети с точки зрения родителей. Потому что в соцсетях слишком много приукрашивания действительности, что касается воспитания детей. Так что я стремлюсь поделиться с другими, каково это — быть отцом на самом деле, причем не без юмора».

Старшей дочери Саймона девять лет, другой — шесть, а 10 месяцев назад у него и его жены родились близняшки.

 «На этой неделе у старшей в школе начались занятия по сексуальному воспитанию. Она относится к этому вопросу мудро не по годам, ведь мама у нее по профессии акушерка, так что дочка знает о зачатии и рождении больше, чем другие дети. Итак, сегодняшний вечер (пока мамы нет) она выбрала, чтобы задать вопросы мне, как мужчине. Это заставляет меня чувствовать себя неловким ребенком, но я обещал отвечать ей на все вопросы предельно честно. Мои “любимые” вопросы: “Используешь ли ты презерватив, папа?” — “Да”. — “Тогда почему у вас так много детей?” — “Туше”».

После бессонной ночи

«Близняшки уже передвигаются по дому со скоростью света и бесшумно, словно наемные убийцы. Стоит на минуту отвести от них взгляд, и они уже разбирают мой велосипед, с ног до головы покрытые цепью и маслом»

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Время купания

«Мне сказали: “Иди собери детскую сумку”. Готово»

 
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