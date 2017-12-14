Почему белорусам в 2018-м урезали длинные выходные

В следующем году много праздников выпадает на вторник. Как правило, в этом случае понедельник объявляют выходным днем, с субботой и воскресеньем выходит четыре дня — мини-каникулы.

Однако когда Совмин утвердил график переноса рабочих дней на 2018-й, оказалось, что в апреле и декабре два раза за месяц повторяется одна и та же история: отработку за понедельник переносят на субботу перед длинными выходными. Сначала мы будем работать шесть дней подряд, затем три дня отдыхать, потом работать три дня и снова отдыхать. В итоге за весь год лишь два раза вместо шести у нас будут длинные выходные в четыре дня.

Почему в 2018 году не сделали больше длинных выходных?

В России и в странах Европы есть рождественские каникулы. И, например, в России в 2018 году люди будут отдыхать десять дней, а в Польше — с 25 декабря по 2 января.

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

У нас же каникул нет, и в следующем году четыре выходных подряд будут лишь два раза за год. В марте — благодаря празднику 8 Марта, который выпадает на четверг, и в июне-июле — благодаря Дню независимости (выпадает на вторник). Но ведь они могли быть и в апреле, и декабре. Однако получилось, что там мы будем шесть дней работать, затем три дня отдыхать, снова работать три дня и снова отдыхать. А ведь рабочий день могли перенести по-другому. Например, так, как указано на картинке, длинных выходных у белорусов в 2018 году могло быть шесть.

Предложения в правительство о переносах рабочих дней готовит Минтруда и социальной защиты.

— Правительство порой вносит и свои корректировки, — поясняет Юрий Горбацевич, начальник управления организации и мотивации труда главного управления труда и заработной платы Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Как объяснили в Минтруда, официально установленных правил по переносу рабочих дней не существует. Разрабатывается наиболее приемлемый и рациональный для всех вариант. Единственное, что нужно понимать: такие переносы распространяются только на тех, кто работает пять дней и, соответственно, 40 часов в неделю. При этом предпраздничный рабочий день перед государственными праздниками и праздничными датами должен сокращаться на один час.

Как поясняют в Минтруда, что касается апреля 2018 года, то перенос рабочих дней выпал на субботы 14 и 28 апреля, другой вариант не рассматривался. Таким образом, получилось, что понедельник, 16 апреля, перенесли на субботу, 14-го, а 30-е апреля — на 28-е. Сдвинуть эти переносы другим образом: 16 апреля на 21-е, а 30-е на 5-е мая не смогли по нескольким причинам.

Как объясняет Юрий Горбацевич, 30-е апреля на 5-е мая не перенесли потому, что с практической точки зрения делать перенос из одного месяца на другой нежелательно.

— Должен соблюдаться месячный баланс по количеству рабочих дней. У нас есть программы по начислению заработной платы, и там проставлены нормы по количеству рабочих дней, — говорит он. — За семь лет прецедента, чтобы из одного месяца рабочий день переносился на другой месяц, не было.

При этом 16 апреля не перенесли на 21-е, чтобы у людей было два выходных — суббота и воскресенье — через неделю, а не рабочие субботы несколько недель подряд.

— В апреле уже может быть дачный сезон, и человеку приятнее поехать на два выходных дня, чтобы и поработать на даче, и отдохнуть, и чтобы несколько недель подряд не было рабочих суббот. Тем более что у членов одной семьи могут быть разные режимы работы, дети могут учиться. Мы посчитали, что предложенный вариант переноса самый рациональный в такой ситуации, — отмечает специалист.

Переносы в декабре 2018 года определяли по такой же логике. И никакого другого варианта, как сделать две рабочие субботы подряд, — не было.

— В декабре по-другому никак не перенесешь. Переносить рабочий день на январь следующего года нельзя, потому что утверждается годовая норма рабочего времени, — отмечает специалист.

Юрий Горбацевич рассказывает, что письменных обращений от граждан о том, почему рабочие дни в 2018 году перенесли именно так, не было.

— Но из года в год идут обращения по другому поводу. Люди интересуются, должны ли они выходить на работу в субботу, если для них переносимый день не мог быть рабочим по различным объективным причинам — из-за отпуска или болезни. По закону — не должны. Это тот момент, который больше всего всех интересует.

Собеседник отмечает, что по закону каждый наниматель может сделать переносы в своей организации по-другому.

— Если есть производственная необходимость, он может, например, перенести рабочую субботу с 14 апреля на 21-е. И даже теоретически может сделать такой перенос на другой месяц, но тогда опять же могут возникнуть вопросы с балансом рабочего времени этого месяца, что нежелательно, — говорит Юрий Горбацевич.

Он подчеркивает, что сделать четыре дня выходных подряд ввиду переносов некоторых рабочих дней накануне государственных праздников и праздничных дней не является проблемой. Такой опыт уже есть.

— По четыре дня выходных бывало и в прошлые годы. Правда, многие говорят, что четырех выходных много. Но мы под всех не подстроимся. Мы делаем что-то среднее, чтобы было более-менее всем хорошо, — говорят в Минтруда.

«Длинные выходные позитивно бы повлияли на выездной туризм»

Представители белорусского турбизнеса уверены, что длинные выходные позитивно отражаются на выездном туризме. Люди могли бы обеспечить себе еще один небольшой отпуск, посмотреть мир и набраться новых впечатлений.

— Если есть четыре дня выходных подряд, то кто-то может взять еще дополнительный отпуск к этим дням. Вплоть до того, что люди успевают на неделю куда-то съездить, — рассказывает Марина Кондрашова, директор туристической компании «Вокруг света».

Она отмечает, что такие длинные выходные повлияли бы на рост числа поездок белорусов за границу.

— Это мог бы быть короткий отпуск в формате city break. Можно было бы успеть посетить какой-то город и страну. И здесь география может быть разная: начиная от Вильнюса, куда можно добраться на поезде, и заканчивая Грузией, столицей Азербайджана — Баку. То есть люди могли бы посмотреть города, куда можно улететь, купив по акции билеты «Белавиа», или куда можно добраться на лоукостах из Вильнюса и Киева. Ведь в таких незапланированных путешествиях большую роль играет цена, — говорит она.

Галина Потаева, директор турфирмы «Виаполь», которая специализируется на экскурсионных турах, отметила, что длинные выходные вряд ли бы увеличили количество поездок по Беларуси. Но с другой стороны, возможно, люди бы могли успеть и на дачу съездить, и на экскурсию.

— Беларусь маленькая, и белорусы более чем на два дня никуда не едут. Около 80% всех поездок — на один день, и 20−15% — на два. Выходные в апреле мы называем дачными, потому что не особо много люди едут на экскурсии: как правило, они едут навестить родных. Ведь многие минчане — горожане в первом поколении, они и едут к родителям, бабушкам, дедушкам. И с этой точки зрения хорошо бы иметь выходные подлиннее, потому что можно было бы съездить и на дачу, и к родным, и освободилось бы время для экскурсии, — говорит она.

Главный редактор портала tio.by Лилия Кобзик тоже поддерживает идею, что белорусы благодаря длинным выходным имели бы больше возможностей увидеть мир.

— Если для примера взять россиян, у которых длинные праздники и которые во время них приезжают к нам, то это получается полноценный отпуск. Их пример показывает, что длинные выходные — это еще один способ дать людям куда-то выехать. И это, действительно, имеет отношение к туризму. Были какие-то периоды, когда и нам тоже продлевали праздники, и люди использовали их для выезда. Возможно, сейчас правительство заинтересовано, чтобы люди далеко не разъезжались, а работали. Когда ты уезжаешь, расслабляешься, планируешь длинные поездки и вывозишь деньги — это минус. Ведь очень много разных соблазнов: в этом году из Минска много программ в Египет, и цены, в принципе, доступные. Не говоря уже о том, сколько соблазнов полететь в Европу. Возможности есть, а праздники обрезаны, условно говоря. Наверное, в этом есть какой-то посыл, что «хотите по 500 — работайте». Насколько это оправдано, сложно сказать. Мне всегда казалось, что чем лучше человек отдыхает, тем лучше он работает. Нам нужны эти паузы и цивилизованные какие-то промежутки времени, когда мы можем сменить обстановку, — говорит она.

Перенос не влияет на здоровье, а выходные дают возможность восстановиться

Доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт медицинского центра «ЛОДЭ» Елена Тарасевич уверена, что сам перенос рабочих дней никаким образом с медицинской точки зрения не влияет на здоровье человека. Но с другой стороны, за большее количество выходных больше шансов восстановиться.

— Каких-то медицинских изменений в организме переносы не приносят. Но, безусловно, каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально. На мой взгляд, чем меньше праздников, тем лучше. Я имею в виду, чем меньше у людей в связи с этим выходных. В таком случае люди будут меньше есть, что лучше влияет на их здоровье, и соответственно — меньше употреблять алкоголь, — говорит она.

По мнению специалиста, перенос рабочих дней обоснован в случае с Новым годом и церковными праздниками, когда люди ходят на всенощные. В этих ситуациях нужно больше дней, чтобы после бессонной ночи организм восстановился.

— Хотя в нашем менталитете восстановиться — это убрать квартиру, приготовить суп на неделю, проверить уроки, постирать. То есть сделать все дела, которые накопились в течение недели. И если у человека только один выходной, он просто это все будет делать быстрее. Это свойственно нашему славянскому менталитету, — говорит Елена Тарасевич.

С другой стороны, если посмотреть на историю с количеством выходных с точки зрения ГАИ, то эти дни добавляют работы.

Самыми аварийными днями, согласно аналитическому сборнику ГАИ за 2016 год, стали среда и пятница. За 2016 год в пятницу в среднем было — 587 ДТП и среду — 557. Для сравнения в субботу — 538, а в воскресенье — 536.

Однако при меньшем количестве аварий в выходные последствия ДТП в субботу и воскресенье тяжелее. То есть люди чаще гибнут или получают ранения именно в эти дни. Наибольшее количество погибших приходится на субботу (98 человек) и воскресенье (101 человек), а наибольшее количество раненых в ДТП на пятницу (615 человек) и субботу (602 человека).