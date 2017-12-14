«В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Почему белорусам в 2018-м урезали длинные выходные
«Да, я сюда пришел незаконно!» На пресс-конференцию к Путину пробрался директор мурманского рыбокомбината
Стало известно имя человека, который предоставил 2 миллиона долларов для передачи Улюкаеву
В употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов
Эстонец сбежал в Беларусь от польской полиции
Четыре истории о том, как белорусы потеряли свои биткоины
Власти отказались от «масштабного сокращения» персонала Беларусбанка
Странный Дед Мороз на «Линии Сталина». Фотофакт
Житель Жодино отомстил за дочь и застрелил своего знакомого
Шушкевич: Государственные деньги пожирают структуры, которые наводят страх на людей
Мама солдата добивается, чтобы сына комиссовали: «У него нет селезенки». Военкомат: орган есть
Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы
Поправки в КоАП: за скорость лишать, бесправников арестовывать
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
В Минске вновь подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
Взгляд инсайдера на декрет N7: «Бабушке поставили новые зубы, но не сделали пластику»
Белорусских врача и медсестру не выпускают из Ливии: «Забрали паспорта и навязывают новый контракт»
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Следующие старики — это мы»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира «Золотой шайбы»
До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году
Военные за четыре часа построили понтонный мост через Припять
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
14.12.2017
Аркадий Бабченко, liga.net
«В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя»

Российский журналист — о большой пресс-конференции Путина.

Аркадий Бабченко

О, господи... Нет. Только не это. Опять пресс-конференция Путина. И теперь опять неделю читать поток «аналитики» - что Путин сказал, что он имел в виду, когда это сказал, что значит вот этот его жест, а что значит этот жест, какие тенденции может принести стране новое слово, которое он употребил, как он сегодня шутил, как он сегодня кашлял, ну и какой-нибудь новый мемасик по «Вятский квас» или «Зачем вам машина, если у вас нет дорог».

Очень немного вещей есть в мире, которые вызывают у меня такую же экзистенциальную тошноту, как эта прессуха. Даже слово «экзистенциальный» менее тошнотно, чем вся эта заунывная многочасовая бессмысленная эпопея.

В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя. Это ровно то, что в простонародье называется «до мышей».

Я даже уже не буду повторять ту банальную истину, от повторения которой сам себе надоел уже до невозможности - в России не может быть никакой «пресс-конференции Президента», потому что в России нет никакого Президента. Президент - должность выборная. А Владимир Путин - узурпатор. Захвативший власть путем силового переворота в 2012 году. Именно силового. Я настаиваю на этой формулировке. Кто был тогда в Москве, помнит, как весь центр был забит ОМОНом и войсками.

Я не буду повторять и ту банальщину, что слова, которые в принципе и так самая дешевая вещь на свете, ведь значение имеют только дела - в устах Путина не стоят вообще ничего. Вот абсолютно. От слова «совсем». Все, что он говорит на своих пресс-конференциях, не имеет ВООБЩЕ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Нет, ну правда. Вы серьезно будете слушать про то, что «нас там нет», что «Боинг» сбили американцы посредством украинского летчика и итальянского диспетчера, что зарплаты врачей составляют сколько-то там тыщ баксов, что он не знает, кто такой Навальный и что Россия - самая прекрасная, свободная и счастливая в мире страна?

Открою вам тайну. Этот человек врет. Вот просто банально и беззастенчиво поливает росой в ваши глаза. А вы зачем-то все это впитываете и обсуждаете.

Нет, я понимаю, зачем это нужно «аналитикам». Они деньги на этом зарабатывают. Понимаю, зачем это нужно журналистам. Они - тоже. Мне вот, например, это нужно, чтобы написать эту колонку.

Но тебе-то, дорогой читатель, это зачем?

В общем, вот тебе, друг, мой совет. Как только наткнешься глазами на словосочетание «пресс-конференция Путина», тут же закрывай свой Фейсбук, выключай свой телевизор, откладывай свой смартфон - и беги. Беги в магазин. Бери там хорошего пива. И пей. С наслаждением. И удовольствием. Созерцая мир и философски рассуждая о том, смогла бы все же пролететь Алиса сквозь кроличью нору на ту сторону земли, или, после серии затухающих колебаний, остановилась бы в самом центре ядра.

Такое времяпрепровождение будет куда как осмысленней. А уж приятнее - точно.

В общем, это надо просто пережить.

А чем все это закончится в реальности, я вам могу сказать прямо сейчас. Даже не смотря саму пресс-конференцию.

Честных выборов не будет. Навального не допустят. С Донбасса не уйдут. В Сирии застрянут. Надолго.

А Путин будет навечно.

Удачного просмотра!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.9 (оценок:77)
Главное
Класковский: «Лукашенко, похоже, и правда подсел на идею спасения экономики с помощью IT»
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Почему в великой державе второй популярнейший человек — Бузова
«Какая разница, что думают ученые, если решения принимают неучи?»
«И будет нам счастье. Не за счёт внешних подачек и не по милости Большого брата»
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY