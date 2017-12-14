Стало известно имя человека, который предоставил 2 миллиона долларов для передачи Улюкаеву

Стало известно имя человека, который предоставил 2 миллиона долларов для передачи бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

РБК, ссылаясь на показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, сообщает, что речь идет о человеке, которого зовут Валерий Александрович Михайлов. РБК отмечает, что среди лиц, аффилированных с компанией «Роснефть», человека с таким именем нет. Источник, близкий к компании, утверждает, что в настоящее время его нет и в штате «Роснефти».