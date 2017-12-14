В употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подозревает в употреблении запрещенных препаратов около 300 российских спортсменов.

Об этом сообщает InsideTheGames со ссылкой на источники. По информации издания, данные этих спортсменов ВАДА начало отправлять в международные федерации.

Речь идет о представителях как зимних, так и о летних видов спорта, чьи допинг-пробы сначала дали положительный результат, но повторные проверки, проведенные в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года, зафиксировали отсутствие запрещенных веществ.

Все эти спортсмены, по данным InsideTheGames, были в «списке Родченкова», составленном на основе показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, ставшего информатором ВАДА.

Среди российских спортсменов, которых ВАДА подозревает в нарушении антидопинговых правил, утверждает InsideTheGames, есть потенциальные участники Зимней Олимпиады-2018.

Предполагается, что новые доказательства позволят возобновить расследование дел, ранее зашедших в тупик, а также начать новые расследования по итогам которых, как ожидается, к ряду спортсменов будут применены санкции.

Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. После того, как его обвинили в уничтожении допинг-проб, Родченков ушел в отставку и уехал в США, где дал показания о масштабных нарушениях антидопинговых правил в России.

Показания Родченкова легли в основу нескольких расследований, по итогам которых многие российские спортсмены были дисквалифицированы и лишены медалей Зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Сборная России не допущена до Зимней Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее в 2018 году. Российские спортсмены смогут принять участие в Играх под нейтральным флагом, получив специальное разрешение.