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Общество
14.12.2017
Салiдарнасць
«Привет, либерализация!» Как минские чиновники борются с безработицей «письмами счастья»

Лайфхак по трудоустройству от администрации Советского района Минска.

Рисунок Васи Ложкина

Гендиректор компании «Белпронто» Жанна Архипова разместила в Фейсбуке скриншот письма, в котором ей рекомендуют нанять 10 человек в декабре.

Как сообщает Naviny.by, письмо разослано 218 предприятиям.

 «Силиконовая долина в действии. Мне по разнарядке исполкома приказано 10 человек трудоустроить. Ещё легко отделались! Некоторым (по списку) надо 200! Привет, либерализация! Кто там нам Сингапур-2 обещал на днях?!» - отреагировала Жанна Архипова.

Друзья гендиректора компании откликнулись на поручение администрации Советского района в комментариях:

«Тимбилдер, психологист, хаэр, зам по идеологии, штатный флорист и дресс-менеджер - это шесть, про еще четырех сама думай или в исполкоме спроси)))».

«Мне как-то похожее присылали, потом позвонили и спросили про мои успехи в выполнении и просили прислать документальное подтверждение исполнения поручения. Я им обрисовал направление движения тремя словами, цензуру не применял. Больше не беспокоили, видимо, последовали моему совету и устремились».

«Знаю много людей, которые с радостью «трудоустроятся» и даже зарплата им не нужна - только чтобы не числиться «тунеядцами» и не платить этот долбанный сбор. Между прочим, их «зарплата» - удобная вещь для обнала, если надо. Правда, непонятно, что с ФСЗН делать».

 
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