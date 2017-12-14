Эстонец сбежал в Беларусь от польской полиции

Гражданин Эстонии, пытаясь скрыться от правосудия, нарушил границу.

Как сообщает информационный портал Госпогранкомитета, инцидент произошел вечером 13 декабря в пункте пропуска «Берестовица», где белорусские пограничники задержали нарушителя границы.

Как выяснилось во время разбирательства, 45-летний гражданин Эстонии добрался до сопредельного польского пункта пропуска «Бобровники» автостопом из Швеции, где отбывал наказание за мелкое хулиганство.

Судя по багажу «туриста» времени на сборы практически не было: с собой он взял только солидную сумму денег в различных валютах, а также стограммовый слиток золота.

Со слов мужчины, при оформлении на сопредельной стороне польские пограничники сообщили ему, что он находится в розыске. По этой причине иностранец, опасаясь за свою свободу, решил не дожидаться оформления и скрылся от польских стражей границы на белорусской территории.

За нарушение госграницы в отношении гражданина Эстонии начат административный процесс. На данный момент устанавливается личность задержанного, документы которого остались в Польше, и проводится проверка его причастности к другим правонарушениям.