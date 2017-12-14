Четыре истории о том, как белорусы потеряли свои биткоины

Спойлер: никто из наших героев не сумел вывести BTC в фиатные (гарантированные государством) деньги.

14 декабря 2017 года за 1 биткоин можно получить 16 924 доллара. В течение дня курс колеблется, но существенно дешевле BTC стоить сегодня не будет.

Taler — белорусский биткоин

5 октября 2009 года за 1 доллар давали 1309 биткоинов. Не наоборот. Но уже тогда в Беларуси были люди, которые верили в потенциал криптовалюты и начинали «майнить» — зарабатывать ее, проводя на своих компьютерах сложные математические расчеты.

Еврорадио собрало четыре истории белорусов и их биткоинов. Спойлер: никто из наших героев не сумел вывести BTC в фиатные (гарантированные государством) деньги.

Вадим Шмыгов. «Пул заявил, что его взломали — это чистой воды мошенничество»

Был такой пул, где совместно добывали биткоин — 50 BTC. Самому выигрышного блока можно ждать очень долго, а там люди майнили вместе. Награда, которую получал один из участников, делилась на всех пропорционально скорости вычислений — так ты гарантированно получал какие-то деньги.

Это было в 2013 году. Мы майнили вместе с другом. Собрали две «фермы». Интересно, что именно на них буквально через два дня после старта и пришел выигрышный блок в 50 BTC, которые сервис разделил между пользователями. Начали мы не в лучший момент, так как буквально через две недели повысилась сложность, и майнить на фермах стало невыгодно.

У нас на этом сервисе зависло 3,6 биткоина. Вдруг пул заявил, что его взломали, и все деньги украдены. Это чистой воды мошенничество — я считаю, что они имитировали взлом. Было объявлено, что с того сервиса было похищено 10 тысяч BTC (1 биткоин на тот момент стоил 5).

Если владельцы 50 BTC сейчас читают эту статью (не сомневаюсь, лежа на собственном острове в Тихом океане) — верните хотя бы часть от того, что украли, сюда: 1BMC8ZXnESA3Cgz2KDJSTBTxtwmpDVQ9zf

Исторический скриншот, который Вадим Шмыгов сделал сразу после «воровства» биткоинов.

В итоге мы остались в минусе, так как за электричество платили около 0 в месяц и ничего не вывели в ожидании "круглой" цифры и окончания закачки "холодного" кошелька. Тот момент меня разочаровал, но мое отношение к технологии блокчейн не изменилось — я верил в нее с самого начала и верю сейчас. Людям, которые обращались ко мне тогда за советом, я советовал даже не майнить, а просто на все деньги купить BTC.

Моя жена как юрист начала исследовать регуляцию криптовалют в 2013-м и защитила дипломную работу по этой теме. Но, пережив негативный опыт, сам я перестал заниматься криптой — сейчас просто наблюдаю, что с ней происходит. И зря.

А еще глупее история случилась с лайткоинами и собакокоинами, которые мы майнили месяц-другой, пока фермы разобрали. Кошельки с ними оставались у друга на ноуте, который вдруг испортился. Мы отвезли его в сервис, а тамошние умельцы взяли и форматнули диск! Лайткоинов было на $ 18 тысяч по сегодняшнему курсу.

Анонимный белорус. «Тогда нужны были быстрые деньги, а крипта — отложенные инвестиции»

Я просто побаловался, когда биткоин только появился. Они очень медленно майнились, комп у меня тогда был не очень. Но пара штучек их была. Сколько точно — не помню. Мне показалось, что слишком мало, и я просто забил на это.

Это было еще в 2010 году, тогда BTC ничего не стоил. А винчестеры, на которых они хранились, с тех пор уже несколько раз перезаписаны и выброшены. Восстановить невозможно.

Запуск белорусской криптовалюты «Талер» отложили в ожидании декрета «О развитии цифровой экономики».

Я вообще все про*бал. Помню, как появился эфириум. Тоже ни*ера он не стоил. Наблюдал появление дэша, и туда вполне мог влезть... Но было лениво. Думалось: «Ай, потом займусь».

Я особо об этом не жалею. Потом начал с электронными деньгами и на крипту не обращал внимания. Тогда нужны были быстрые деньги на покушать, поэтому обмен электронных денег был гораздо более выгодным. А крипта, хотя многие и говорили, что будет расти, ну... Она выглядела как отложенные инвестиции.

Николай Брегид. «Сейчас стараюсь не вспоминать, но обидно»

У меня было несколько десятков долларов в биткоинах, но я потратил их на компьютерные игры. К сожалению, подробнее не помню. Где-то купил немного «сатоши» и ждал, когда они вырастут в цене. А когда увидел курс 240 долларов за биткоин — купил на них несколько бандлов «Humble Bundle». Сейчас стараюсь не вспоминать, но обидно. Никаких дел с биткоином больше иметь не собираюсь, так как наслушался критики от Сергея Чалого.

Humble Bundle («Скромный набор») — серия экспериментов по продаже сборников игр для смартфона, которые распространялись по модели «плати сколько хочешь».

Вадим Иосуб. «Глупое занятие — жалеть о чем-то в прошлом»

Это было в 2013 году. В те времена еще можно было что-то намайнить на компьютере. Только-только начинались разговоры о том, что для майнинга можно использовать видеокарты.

Я поставил себе кошелек, запустил на домашнем компьютере, и что-то даже намайнилось. Точных цифр не помню. Но по времени это совпало с сильным падением BTC, связанным с арестом торговой площадки Silk Road. Биткоин тогда стоил 0-200.

Даже мысли поменять биткоины на деньги не было — ни на каких криптобиржах я не регистрировался. Просто было интересно, как это работает и получится ли. Получилось, но я посмотрел, что майнинг безжалостно сжирает мощности процессора, и все стер.

Я об этом не жалею, так как жалеть — это глупо. Работая на финансовых рынках, хорошо понимаешь, насколько это глупое занятие — сожалеть о чем-то в прошлом. Иначе можно каждый график брать и думать: и чего же я здесь не купил, а тут не продал. Абсолютно бессмысленное занятие!