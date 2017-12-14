Власти отказались от «масштабного сокращения» персонала Беларусбанка

В одной из стратегий, которая была разработана в рамках планировавшейся продажи миноритарного пакета акций Беларусбанка, значилось существенное сокращение штата сотрудников самого крупного госбанка страны.

Об этом TUT.BY рассказали два информированных собеседника.

«В стратегии, помимо всего прочего, было масштабное сокращение персонала. Речь шла не об одной тысяче человек. Но руководство [страны] посчитало неприемлемым такое решение, — сказал осведомленный собеседник. — Когда речь зашла о привлечении инвестора, то стояла задача пересмотреть бизнес-модель банка, сократить операционные издержки, внедрить новые технологии, новые каналы продаж. Для этого планировалось привлечь инвестиции. Очевидно, когда ресурсы вкладываются в онлайн-сервисы, то потребность в операционистах отпадает».

«Постепенно количество персонала сокращается по объективным причинам, — утверждает источник, близкий к руководству Беларусбанка. — Нельзя сказать, что банк не гибкий. Несколько лет назад в Беларусбанке работали более 25 тысяч человек. Но есть малые населенные пункты, где работает только Беларусбанк. Еще много внимания надо уделять финансовому образованию населения. Большая группа людей старшего поколения боится тех же пластиковых карточек».

На начало 2017 года в Беларусбанке в общей сложности работали 21 777 человек, свидетельствуют данные социального отчета банка. В структуре банка по состоянию на 1 декабря 2017 года значатся 6 филиалов — областных управлений, 23 филиала, 101 центр банковских услуг, 1489 отделений, 148 обменных пунктов.

12 декабря Александр Лукашенко поручил председателю правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктору Ананичу сохранить социальную направленность в работе банка.

Стратегия развития Беларусбанка до 2020 года была утверждена в октябре 2017 года. Она включает такие ключевые направления, как коммерциализация бизнеса, оптимизация затрат, совершенствование организационной структуры, совершенствование системы риск-менеджмента, снижение валютного риска, развитие IT-систем, централизация бизнес-процессов.

Ранее предполагалось, что рабочая группа правительства Беларуси разработает предложения о выборе покупателя миноритарного пакета Беларусбанка до ноября 2017 года. Летом этого года было сообщено о приостановке работ по приватизации миноритарного пакета крупнейшего госбанка. Недавно первый вице-премьер Василий Матюшевский заявил о возможном проведении IPO Беларусбанка в 2019 году.

«В стратегии банка до 2020 года мы не предусматриваем продажу миноритарного пакета акций инвестору», — заявил журналистам Ананич после доклада у Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

«Мы видим, что сегодня те условия, которые в принципе ставились при продаже миноритарного пакета акций, не могут быть приняты как со стороны правления банка, так и со стороны собственника. Поэтому на ближайшие три года мы не планируем продажу», — добавил он.