.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Почему белорусам в 2018-м урезали длинные выходные
«Да, я сюда пришел незаконно!» На пресс-конференцию к Путину пробрался директор мурманского рыбокомбината
Стало известно имя человека, который предоставил 2 миллиона долларов для передачи Улюкаеву
В употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов
Эстонец сбежал в Беларусь от польской полиции
Четыре истории о том, как белорусы потеряли свои биткоины
Власти отказались от «масштабного сокращения» персонала Беларусбанка
Странный Дед Мороз на «Линии Сталина». Фотофакт
Житель Жодино отомстил за дочь и застрелил своего знакомого
Шушкевич: Государственные деньги пожирают структуры, которые наводят страх на людей
Мама солдата добивается, чтобы сына комиссовали: «У него нет селезенки». Военкомат: орган есть
Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы
Поправки в КоАП: за скорость лишать, бесправников арестовывать
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
В Минске вновь подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Можете себе представить, чтобы притиснули в темном углу Лермонтова за недостаточно светлый образ кавказца?»
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Собчак побывала в аду
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
Взгляд инсайдера на декрет N7: «Бабушке поставили новые зубы, но не сделали пластику»
Белорусских врача и медсестру не выпускают из Ливии: «Забрали паспорта и навязывают новый контракт»
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Следующие старики — это мы»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира «Золотой шайбы»
До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году
Военные за четыре часа построили понтонный мост через Припять
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
14.12.2017
TUT.BY
Власти отказались от «масштабного сокращения» персонала Беларусбанка

В одной из стратегий, которая была разработана в рамках планировавшейся продажи миноритарного пакета акций Беларусбанка, значилось существенное сокращение штата сотрудников самого крупного госбанка страны.

Об этом TUT.BY рассказали два информированных собеседника.

 «В стратегии, помимо всего прочего, было масштабное сокращение персонала. Речь шла не об одной тысяче человек. Но руководство [страны] посчитало неприемлемым такое решение, — сказал осведомленный собеседник. — Когда речь зашла о привлечении инвестора, то стояла задача пересмотреть бизнес-модель банка, сократить операционные издержки, внедрить новые технологии, новые каналы продаж. Для этого планировалось привлечь инвестиции. Очевидно, когда ресурсы вкладываются в онлайн-сервисы, то потребность в операционистах отпадает».

«Постепенно количество персонала сокращается по объективным причинам, — утверждает источник, близкий к руководству Беларусбанка. — Нельзя сказать, что банк не гибкий. Несколько лет назад в Беларусбанке работали более 25 тысяч человек. Но есть малые населенные пункты, где работает только Беларусбанк. Еще много внимания надо уделять финансовому образованию населения. Большая группа людей старшего поколения боится тех же пластиковых карточек».

На начало 2017 года в Беларусбанке в общей сложности работали 21 777 человек, свидетельствуют данные социального отчета банка. В структуре банка по состоянию на 1 декабря 2017 года значатся 6 филиалов — областных управлений, 23 филиала, 101 центр банковских услуг, 1489 отделений, 148 обменных пунктов.

12 декабря Александр Лукашенко поручил председателю правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктору Ананичу сохранить социальную направленность в работе банка.

Стратегия развития Беларусбанка до 2020 года была утверждена в октябре 2017 года. Она включает такие ключевые направления, как коммерциализация бизнеса, оптимизация затрат, совершенствование организационной структуры, совершенствование системы риск-менеджмента, снижение валютного риска, развитие IT-систем, централизация бизнес-процессов.

Ранее предполагалось, что рабочая группа правительства Беларуси разработает предложения о выборе покупателя миноритарного пакета Беларусбанка до ноября 2017 года. Летом этого года было сообщено о приостановке работ по приватизации миноритарного пакета крупнейшего госбанка. Недавно первый вице-премьер Василий Матюшевский заявил о возможном проведении IPO Беларусбанка в 2019 году.

«В стратегии банка до 2020 года мы не предусматриваем продажу миноритарного пакета акций инвестору», — заявил журналистам Ананич после доклада у Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

«Мы видим, что сегодня те условия, которые в принципе ставились при продаже миноритарного пакета акций, не могут быть приняты как со стороны правления банка, так и со стороны собственника. Поэтому на ближайшие три года мы не планируем продажу», — добавил он.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)
Главное
Класковский: «Лукашенко, похоже, и правда подсел на идею спасения экономики с помощью IT»
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Почему в великой державе второй популярнейший человек — Бузова
«Какая разница, что думают ученые, если решения принимают неучи?»
«И будет нам счастье. Не за счёт внешних подачек и не по милости Большого брата»
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY