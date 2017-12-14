Как выглядит элитный поселок на Минском море с высоты

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Странный Дед Мороз на «Линии Сталина». Фотофакт
Житель Жодино отомстил за дочь и застрелил своего знакомого
Шушкевич: Государственные деньги пожирают структуры, которые наводят страх на людей
Мама солдата добивается, чтобы сына комиссовали: «У него нет селезенки». Военкомат: орган есть
Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы
Поправки в КоАП: за скорость лишать, бесправников арестовывать
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
В Минске вновь подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
Что делать, если попал(-а) в ДТП?
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
«Взяли водителем даже мою жену-декретницу!» Барановичские таксисты протестуют против российской службы «Максим»
Фотофакт. Потрясающий звездопад под Минском
Суд признал, что КГБ справедливо держал под стражей фигуранта «дела Белого легиона»
Бяспашпартная бадзяга — i 55-гадовая «кулачка» з Драздоў
Пропавшая девушка из Мяделя найдена в Минске мертвой
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
Взгляд инсайдера на декрет N7: «Бабушке поставили новые зубы, но не сделали пластику»
Белорусских врача и медсестру не выпускают из Ливии: «Забрали паспорта и навязывают новый контракт»
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
«Могильная или ночная урна мне ближе избирательной, увы»
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Следующие старики — это мы»
«Недобрый вечер!»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира «Золотой шайбы»
До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году
Военные за четыре часа построили понтонный мост через Припять
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
14.12.2017
Как выглядит элитный поселок на Минском море с высоты

Лакомый кусок «полуострова», заросшего лесом, официально называется деревней. И потихоньку застраивается. Виды на участок между водохранилищем Криница и Минским морем даже сверху впечатляют.

Кстати, черно-белый дом, который предлагался за 1,2 миллиона, подешевел до 900 тысяч. Место чудесное — но нормальной дороги к нему нет. Та, что ведет мимо к 5-му пляжу, — стиральная доска.

Генплан застройки зоны отдыха, прилегающей к Заславскому водохранилищу (Минскому морю), был принят еще в 2011 году. Основное развитие должен был получить курорт Ждановичи — территория в районе трех водохранилищ: Заславское, Криница и Дрозды, где расположены девять здравниц разного профиля. 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
Класковский: «Лукашенко, похоже, и правда подсел на идею спасения экономики с помощью IT»
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Почему в великой державе второй популярнейший человек — Бузова
«Какая разница, что думают ученые, если решения принимают неучи?»
«И будет нам счастье. Не за счёт внешних подачек и не по милости Большого брата»
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY