Как выглядит элитный поселок на Минском море с высоты

Лакомый кусок «полуострова», заросшего лесом, официально называется деревней. И потихоньку застраивается. Виды на участок между водохранилищем Криница и Минским морем даже сверху впечатляют.

Кстати, черно-белый дом, который предлагался за 1,2 миллиона, подешевел до 900 тысяч. Место чудесное — но нормальной дороги к нему нет. Та, что ведет мимо к 5-му пляжу, — стиральная доска.

Генплан застройки зоны отдыха, прилегающей к Заславскому водохранилищу (Минскому морю), был принят еще в 2011 году. Основное развитие должен был получить курорт Ждановичи — территория в районе трех водохранилищ: Заславское, Криница и Дрозды, где расположены девять здравниц разного профиля.