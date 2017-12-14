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Экономика
14.12.2017
Петр Гайдук
Ярмарки вакансий: работа есть – зарплаты нет

Каждый белорус должен иметь возможность работать и зарабатывать, потребовал несколько месяцев назад глава государства. Как выполняется его поручение?

Чтобы это проверить обратимся к мини-ярмаркам вакансий. Служба занятости Минска анонсировала «горячую» неделю для безработных: 19-21 декабря восемь столичных предприятий предложат рабочие места.

Фото с сайта kp.ua

Впрочем, на какие вакансии будут заманивать людей, можно предсказать уже сейчас. «Салідарнасць» изучила, какие рабочие места и зарплаты упомянутые предприятия предлагают в данный момент.

Самую низкую оплату предлагают в Доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Кухонному рабочему и уборщику там готовы платить всего 265 рублей в месяц. Но есть вакансии и с лучшими заработками. К примеру, нужны медсестры – зарплату обещают от 650 рублей.

В филиале «Сантехгазмонтаж» ОАО «Минскремстрой» ищут электрогазосварщика и монтажника систем вентиляции на зарплаты в 400 рублей.

В МО ОАО «Луч» — управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» сборщик обуви может рассчитывать на получку от 500 рублей.

Зарплату чуть выше предлагают монтажникам, каменщикам, бетонщикам в Минском филиале СМУ № 7 – от 550 рублей. 

В ремонтно-строительном филиале Октябрьского района ОАО «Минскремстрой» есть вакансии с зарплатой от 800 рублей, но есть и место для кочегара, где будут платить всего около 300 рублей.

Единственное исключение среди предприятий, которые будут заманивать к себе на работу через несколько дней, – строительно-монтажное управление «Белэнергомонтаж» филиала РУП «Белэнергострой». Монтажнику наружных трубопроводов и электросварщику ручной сварки там обещают платить от 1 000 рублей в месяц. Правда, судя по всему, работать придется в Мозыре.

В народе принято говорить: работа есть – зарплаты нет. Аналогичный вывод напрашивается после изучения вакансий на большинстве вышеназванных предприятий. И если такая ситуация наблюдается в столице, то, очевидно, что в регионах еще тяжелее с возможностью работать и зарабатывать.

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