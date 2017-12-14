Житель Жодино отомстил за дочь и застрелил своего знакомого

Стрелявший сам обратился в милицию.

Преступление произошло утром 14 декабря в Жодино, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома. К наряду Жодинского отдела департамента охраны, несущему службу, обратился мужчина и сообщил, что он в помещении магазина по улице 50 лет Октября из охотничьего обреза совершил убийство своего знакомого.

Приехав на место преступления, сотрудники милиции обнаружили тело 46-летнего хозяина магазина Дмитрия К. Он был убит из обреза с близкого расстояния.

Стрелявшего задержали. Как стало известно ex-Press.by, погибший — владелец магазина сантехники. Сам бизнес по продаже сантехники принадлежит его отцу.

По данным СМИ, несколько лет назад родной брат застреленного мужчины разбился в ДТП, его жена получила множественные ранения. После аварии, в которой женщина осталась инвалидом с маленьким ребенком на руках, родственники мужа, в том числе убитый 14 декабря Дмитрий, отсудили у нее бизнес и квартиру. В предпринимателя стрелял отец женщины.