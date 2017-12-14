Шушкевич: Государственные деньги пожирают структуры, которые наводят страх на людей

Почему финансировать науку — это так важно и откуда взяться средствам на поддержку учёных?

Александр Лукашенко, выступая 13 декабря на II съезде учёных Беларуси, пообещал до конца года подписать указы об увеличении зарплат и обеспечении жильем сотрудников научных организаций.

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Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Станислав Шушкевич не верит, что после этого уровень благосостояния учёных сразу же подскочит.

— Возможно, будет косметическое увеличение, соответствующее обесценению рубля, но во что-то более серьезное я не верю, — говорит профессор. — Государственные деньги пожирают те структуры, которые наводят страх на людей, чтобы они подчинялись этой власти. Надеяться на ощутимое увеличения ассигнований на науку нельзя.

При наличии мощного бизнеса, мощной экономики была бы и мощная наука, без которой мощная экономика развиваться не может, считает Станислав Шушкевич.

— А нынешняя белорусская экономика не найдет этих денег, им неоткуда взяться, — считает он.

По словам Александра Войтовича, из-за того, что ситуация в науке тяжелая, зарплаты низкие, многие учёные, которые чувствуют, что могут быть конкурентоспособны за границей, стремятся уехать из страны.

— И тут ничего не поделаешь, мир открыт, — констатирует Александр Войтович.

Сейчас среди докторов наук высок процент пенсионного возраста. Среднее поколение, по словам экс-главы академии, «вымыто, потому что в 1990-е годы очень многие ушли». А молодые люди предпочитают защищаться за границей, поскольку это идет только в плюс при поиске рабочего места.

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