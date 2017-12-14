Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы

В областном суде завершились слушания по делу 29-летнего уроженца Гомеля, который состоял в рядах казачьего полка на территории ЛНР.

По версии обвинения, белорус в конце лета 2015 года выехал через приграничный пункт из России в Украину, сообщает Гомельская правда. На территории самопровозглашенной Луганской народной республики он был зачислен в рядовые казачьего полка. Почти год в составе вооруженного формирования гомельчанин участвовал в проведении военных учений, обучающих стрельб, выполнял хозяйственно-бытовые и другие задачи.

На суде обвиняемый не отрицал, что состоял в казачьем полку, но утверждал, что не являлся военнослужащим, не имел огнестрельного оружия и не участвовал в военных действиях. По словам гомельчанина, в его обязанности входило распределение гуманитарной помощи, сбор сведений для казачества и производство различных информационных роликов и выполнение прочих поручений.

Мужчина утвреждал, что носил форменное обмундирование казака и служебное удостоверение, которое ему выдали еще в Ростовской области для беспрепятственного проезда через блок-посты на территории ЛНР при доставке гуманитарной помощи. Правда, почему в этом удостоверении указано на принадлежность к подразделению иного военного гарнизона и наличие у него огнестрельного оружия, гомельчанин пояснить не смог.

Так, в ЛНР гомельчанин пробыл до января 2017 года, периодически выезжал в Ростовскую область, затем решил вернуться домой в Гомель, где и был задержан.

Суд признал гомельчанина виновным в участии его как гражданина Беларуси на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, без уполномочия государства, при отсутствии признаков преступления. Он был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.