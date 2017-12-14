Известный белорусский тренер: «Мне повезло, что девушка оказалась девственницей»

Ренальда Кныша дважды обвиняли в изнасиловании, но правда была на его стороне. Личный тренер четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут рассказал об этом «Трибуне».

Ренальд Кныш и Ольга Корбут

– Недавно украинская гимнастка Татьяна Гуцу обвинила Виталия Щербо в изнасиловании. Если верить спортсменке, произошло это во время международных соревнований, когда она была еще несовершеннолетней. Вы верите в подобное?

– Слышал об этом, и абсолютно в это не верю. Отношусь к подобному, как к чистейшему вранью.

- Вы ведь с подобными обвинениями сами сталкивались.

– Да, обгадили меня. Честно говоря, не хотелось бы об этом говорить. Моя бывшая ученица жила со мной в одном подъезде. Ей на тот момент было 18. Я тогда один жил. Она влюбилась в меня, и однажды начала со мной кокетничать, коленки показывать. Я ее пристыдил, сказал: «Иди! Как ты так можешь себя вести?!»

Девушка поняла, что ничего со мной не получится, пошла домой, и под впечатлением приняла целую горсть снотворного. При этом оставила записку: «В моей смерти вините Ренальда Кныша». Несколько недель она была без сознания, потом пришла в себя и стала говорить, что я ее затащил к себе в квартиру и изнасиловал, когда ей было 14 лет.

Возбудили даже уголовное дело. Но на мое счастье девушка оказалась девственницей. Дело в том, что когда она еще лежала без сознания, ее проверил гинеколог, о чем даже сохранилась справка. Только поэтому меня и не посадили в тюрьму. Разные спортивные деятели тогда очень обрадовались этой возможности, мол, Кныша все нахваливают, а он на самом деле вот какой человек. Говорили: «Развратник! Мы и раньше слышали жалобы на него. Слышали, что он приставал к спортсменкам!» Я ведь с Ольгой Корбут поднялся до мировой известности, а они все это время оставались рядовыми.

- Вы общались потом с этой девушкой? Она не извинилась?

– Нет, не общались и не извинилась. Знаю, что уехала во Францию, вышла замуж. Спортивной гимнастикой не занимается.

- Из-за ложного обвинения у вас была депрессия?

– Конечно. Я еще раньше в зал не хотел приходить. Тренер – это униженная личность, хотя многие думают иначе. Я с Корбут в 1973-м ездил по всему миру – зарабатывали деньги для советского спорткомитета. Ты куда ни приедешь, везде огромные портреты Ольги с подписями на английском. Около 500 клубов были названы в ее честь. На ее выступлениях были переполненные закрытые стадионы, ее ждали сотни корреспондентов. Мы встречались с президентом США Никсоном. Он Ольге подарил золотые сережки, а мне – серебряные запонки. После этого нас приглашали и другие главы государств. Вот так. Я написал такие строчки: «С ученицей своей я когда-то / В Белом доме у Никсона был / Он поздравил с прибытием в Штаты / Сувениры вручил и спросил / Где ваш край на просторах России / Где ваш город на карте моей / Что рождает таких вот – красивых / Небольших, но великих людей?».

Но весь этот ажиотаж действовал мне на нервы. Я ведь знал, что она, извините, дура дурой, лентяйка. Мне так много приходилось работать с ней, вдохновлять. А тут я услышал, что у вас самородок, который придумал такие красивые элементы. О работе тренера вообще никто не говорил, не замечал ее. Но я говорю не только о себе, но и о других. Вы Мироманову знаете?

- Нет.

– Первый тренер Светланы Богинской. Мы с ней часто общались – и на сборах, и в Гродно. Она хотела воспитать олимпийскую чемпионку, спрашивала у меня, что для это нужно сделать. Ну и добилась своего. Через какое-то время встретил ее и поздравил с победой Богинской, а в ответ услышал: «Я не выдержу, не выдержу! Ее привозносят, а про меня вообще не вспоминают. А я ведь замуж не вышла, детей – нет. Я столько вложила в нее. Я покончу с собой!»

Попытался ее успокоить. Но прошло время, и она действительно повесилась. Но об этом нигде никто не пишет. Об этом не принято говорить.

– В 1999-м вас опять обвинили в изнасиловании. На этот раз Ольга Корбут.

– Она тогда рассталась с Леонидом Борткевичем и написала клевету. Есть, наверное, такой закон: чем сильнее опахабишь тренера, тем выше поднимешь себя. Пока она жила с Борткевичем, он ее сдерживал в этом плане. А потом Ольга заявила на весь мир, что тренер ее насиловал, избивал, и она все время ходила в синяках.

В книге Борткевича сказано, что из-за этого у нее было 23 перелома и 4 сотрясения мозга. Если этому поверить, то как она могла выступать на Олимпиаде и показывать чудесные результаты? А еще там было написано, что я берег девственность Корбут, так как хотел жениться на ней :). Я просто старался, чтобы она ни с кем не встречалась, не отвлекалась. Ведь где начинается любовь, там заканчивается спорт.

Если бы у нее кто-то появился, все внимание было бы направлено на парня, а не на гимнастику. За всю жизнь я не услышал от нее ни одного слова благодарности. Она ведь у девочек воровала деньги, а я потом договорился, чтобы Советская Армия выплачивала ей стипендию. Вот такая благодарность.