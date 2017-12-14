Поправки в КоАП: за скорость лишать, бесправников арестовывать

Бесправников в Беларуси планируют наказывать административным арестом за повторное нарушение.

Такая норма предусмотрена поправками в КоАП и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Законопроект принят во втором чтении.

Согласно внесенному в парламент законопроекту, предлагалось не лишать прав за повторное в течение года превышение скорости. Однако в процессе подготовки ко второму чтению от депутатов и МВД поступили предложения о сохранении в КоАП этой нормы, и они были учтены, передает AUTO.TUT.BY.

Изменений в процедуре сбора транспортного налога с 1 января не будет. Об этом в комментарии Еврорадио заявила депутат Ольга Политико.

Между тем часть депутатов предлагала: 1. Чтобы появилась возможность платить транспортный налог не за год, а за определенный срок (за месяц и три месяца), в который гражданин пользуется автомобилем (с такой просьбой обычно обращаются пенсионеры). 2. Отвязать выплату указанного налога от техосмотра. Ольга Политико говорит, что речи об уменьшении суммы налога нет. Однако если бы предложения депутатов были поддержаны, водитель платил бы только часть этой суммы (за месяц, например).