.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Странный Дед Мороз на «Линии Сталина». Фотофакт
Житель Жодино отомстил за дочь и застрелил своего знакомого
Шушкевич: Государственные деньги пожирают структуры, которые наводят страх на людей
Мама солдата добивается, чтобы сына комиссовали: «У него нет селезенки». Военкомат: орган есть
Гомельчанина, состоявшего в рядах казачьего полка на Донбассе, приговорили к двум годам лишения свободы
Поправки в КоАП: за скорость лишать, бесправников арестовывать
Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»
В Минске вновь подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
Что делать, если попал(-а) в ДТП?
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
«Взяли водителем даже мою жену-декретницу!» Барановичские таксисты протестуют против российской службы «Максим»
Фотофакт. Потрясающий звездопад под Минском
Суд признал, что КГБ справедливо держал под стражей фигуранта «дела Белого легиона»
Бяспашпартная бадзяга — i 55-гадовая «кулачка» з Драздоў
Пропавшая девушка из Мяделя найдена в Минске мертвой
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
Digital Лукашенко: ожидания и реальность
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Как на самом деле обстоят дела на заводе, который похвалил глава «Беллегпрома»
Взгляд инсайдера на декрет N7: «Бабушке поставили новые зубы, но не сделали пластику»
Белорусских врача и медсестру не выпускают из Ливии: «Забрали паспорта и навязывают новый контракт»
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
«Могильная или ночная урна мне ближе избирательной, увы»
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Следующие старики — это мы»
«Недобрый вечер!»
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира «Золотой шайбы»
До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году
Военные за четыре часа построили понтонный мост через Припять
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
14.12.2017
Поправки в КоАП: за скорость лишать, бесправников арестовывать

Бесправников в Беларуси планируют наказывать административным арестом за повторное нарушение.

Такая норма предусмотрена поправками в КоАП и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Законопроект принят во втором чтении.

Согласно внесенному в парламент законопроекту, предлагалось не лишать прав за повторное в течение года превышение скорости. Однако в процессе подготовки ко второму чтению от депутатов и МВД поступили предложения о сохранении в КоАП этой нормы, и они были учтены, передает AUTO.TUT.BY.

Изменений в процедуре сбора транспортного налога с 1 января не будет. Об этом в комментарии Еврорадио заявила депутат Ольга Политико.

Между тем часть депутатов предлагала: 1. Чтобы появилась возможность платить транспортный налог не за год, а за определенный срок (за месяц и три месяца), в который гражданин пользуется автомобилем (с такой просьбой обычно обращаются пенсионеры). 2. Отвязать выплату указанного налога от техосмотра. Ольга Политико говорит, что речи об уменьшении суммы налога нет. Однако если бы предложения депутатов были поддержаны, водитель платил бы только часть этой суммы (за месяц, например).

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.1 (оценок:20)
Главное
Класковский: «Лукашенко, похоже, и правда подсел на идею спасения экономики с помощью IT»
Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики
Почему в великой державе второй популярнейший человек — Бузова
«Какая разница, что думают ученые, если решения принимают неучи?»
«И будет нам счастье. Не за счёт внешних подачек и не по милости Большого брата»
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY