Избитый ученик спеучилища: Сбежали, чтобы пожаловаться в МВД на наше руководство

26 ноября шестеро воспитанников сбежали из могилёвского спеучилища закрытого типа №2. Их задержали через три часа, а ещё через день один из беглецов, Андрей, оказался в больнице со сломанным позвоночником. Еврорадио поговорило с парнем о том как, по его словам, его избивали.

Андрей в больничной палате, фото матери парня Елены Щавликовой

Еврорадио: Что стало причиной бегства?

Андрей: То, что всё запретили, над нами издевались, мы не хотели больше там находиться. И сейчас могу повторить то же: мы не хотим там находиться. Мне сказали, что в четверг или в пятницу меня выпишут и отправят обратно в СПТУ, но я туда не хочу.

Еврорадио: У вас был какой-то план — убежали вы, и что дальше думали делать?

Андрей: А дальше мы просто хотели написать письмо в МВД. Потому что отправить письмо из училища с жалобой на руководство этого училища невозможно — оно просто никуда не дойдёт. Там же всё читают! Я матери отправил письмо 23 ноября, а по надписям, отправлено оно было только 29 числа.

Еврорадио: Минобразования заявило, что свою травму вы получили, когда прыгали через забор во время бегства. Действительно было именно так?

Андрей: Нет, на самом деле, это не так. Если бы сломал себе позвонок, свалившись с забора, я с такой травмой не смог бы ходить, не мог бы от милиции убегать. А так, я же ещё сколько времени от милиции убегал! А вот на следующий день, после того, как меня избили, я ходить не мог — ногу за собой волочил.

Еврорадио: А вас действительно так жестоко били?

Андрей: Нас поймали и привезли обратно в СПТУ № 2. По отдельности заводили в отдельную комнату, где нет видеокамер. Избивали меня три человека. Когда я зашёл в ту комнату, два раза ударили по спине, и я упал на пол. Дальше меня уже били ногами: Боровиков бил меня в голову, а Линцевич и Борейко били по всему телу.

Еврорадио: Били за то, что сбежали?

Андрей: Когда избивали, то требовали, чтобы сказал, что был организатором побега. Я сказал, что ничего не знаю и что говорить ничего не буду. А когда меня отправляли в больницу, то Казимирыч сказал: "Это для вас ещё только начало".

Еврорадио: Часто ли у учеников случались конфликты с сотрудниками администрации?

Андрей: Там постоянные конфликты. Прежде всего потому, что там запрещают всё, что возможно, хотя не должны запрещать. Даже письма периодически запрещают отправлять. Могут ни за что бить. Меня раз избили шнуром за то, что просто сидел в конце цеха, хотя я не учусь на производстве...

Еврорадио: В комментариях по поводу всего, что с вами случилось, иногда пишут, что, мол, и правильно эти зеки получили...

Андрей: Эти люди просто не были на нашем месте. Попали бы они сюда, почувствовали бы, как нам тяжело. Нас же направили сюда, чтобы мы исправились. Но в таком месте, с таким отношением к нам администрации исправиться невозможно.

Еврорадио: Неужели ученики ни разу сами не провоцировали сотрудников администрации, не "ставили их на место"?

Андрей: Зачем нам это? Мы же сюда приехали не их ставить на место, а для того, чтобы овладеть профессией, понять, что были виноваты, признать свои ошибки. Но после того, что случилось, возвращаться туда не хочется. Думаю, это же скажут все ребята, которые там находятся.

Еврорадио: Чем, на твой взгляд, закончится эта история?

Андрей: Тем, что этих накажут, а нас оставят в СПТУ и ещё добавят срок. Думаю, что в самом училище станет после всего ещё более строго.

В отношении директора спеучилища закрытого типа №2 и его заместителя Следственный комитет возбудил уголовное дело. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

«В спецучилище рассчитывали замять дело — думали, что все, кто убежал, сироты»