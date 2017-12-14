Экс-жена главы «Ералаша» и 4 настоящие звезды, за наряды которых стыдно

Сил терпеть эти стремные платья и отвратительные костюмы уже больше нет.

В начале декабря почетное первое место по безвкусию заняла Анна Грачевская, экс-супруга Бориса Грачевского.

Вместе с ней пойти неистово тусить могли бы, по мнению SNCMedia:

Теледива Ким Кардашьян в велосипедках (дайте платочек, вытереть кровь из глаз) и с обнаженной грудью где-то под огромным мужским пиджаком. Нужно же Анне посмотреть поближе, может, даже потрогать своего кумира.

Супермодель Кэндис Свейнпол в костюме гладиатора, выполненном в черных тонах. Много тела, мало ткани, и все в странных местах. Нет, весь стыд и срам прикрыт, но кажется, что одно неверное движение, дуновение ветерка или рык льва (мы же про гладиаторов) – и платье соскочит с плеч.

Певица Кристина Агилера с bitch face, шнуровкой на груди и в пальто с чьими-то (возможно, своими) портретами.

И певица Зара Ларссон в розовом детском костюме. Она, конечно, недостаточно голая для этой тусовки, но единственная яркая. Без нее девчонок примут за похоронную процессию.

«Тихий ужас» на Анне Семенович (помогите!)