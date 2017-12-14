Олимпийский чемпион: «Минск превратился в деревню, где хозяйничает примитивный контингент»

Владимир Парфенович, завоевавший три золотые медали на Олимпиаде-1980, когда-то был депутатом Палаты представителей, но затем попал в опалу и ныне работает в детско-юношеском центре олимпийского резерва по гребле в Мостах.

В интервью «Радыё Свабода» он заявил:

– К сожалению, Минск перестал быть таким, как раньше. Превратился в деревню, где хозяйничает достаточно примитивный контингент. Люди другие, никто друг другу не улыбается.

Нельзя было доводить до такого, чтобы собрать в столице каждого четвертого жителя. Прикрываются экономической, трудовой миграцией. А что мешало сделать, чтобы люди оставались в деревне, чтобы имели работу, достойную жизнь? Выходит, если какие-то деньги даже вкладывали, они снова вернулись в Минск. Ну откуда столько людей, которые построили, купили квартиры?