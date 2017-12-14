В Минске вновь подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

Планируется, что цены поднимут через полгода.

Вероятно, с 1 июля 2018 года стоимость талона в наземном транспорте вырастет до 65 копеек, а жетона в метро — до 70 копеек. Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, передает БЕЛТА.

В последний раз в Минске стоимость проезда в общественном транспорте поднимали с 1 ноября. Талон в наземном транспорте теперь стоит 60 копеек, жетон в метро – 65 копеек.