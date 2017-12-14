Невзоров объяснил, почему он хочет, чтобы на выборах победил именно Путин

«Только Путин. Это очень красивая, драматичная и самоубийственная роль».

Российский публицист Александр Невзоров высказался по поводу выдвижения Владимира Путина в передаче на «Эхо Москвы».

«Я тут обнаружил, что у вас выдвинулся Путин. И по этому поводу интеллигенты в предсказуемом обмороке. Все начинают верещать, что вот пусть хоть Ксюша, хоть кто-то еще, хоть искусственный интеллект. Но это глубокая ошибка. Пусть все же машинистом вот этого поезда, который несется в пропасть, будет Владимир Владимирович. Эту чашу вообще нужно пить до дна. И если повезет, и страна в результате всего этого сохранится, то потом надо будет еще долго-долго отравленный попами Кремль проветривать от духовности и вообще много чего исправлять.

А если сейчас смягчить эту ситуацию или как-то ее смикшировать, то в живых могут остаться все эти иллюзии о державности, о русской идее, о миссанстве, о духовности, о прелестях изоляции и врагах вокруг. И при смягчении все маленькие охвостья этого бреда, которые затаятся в разных щелях и замрут, снова прорастут. А они смертельны, они губительны для страны.

Именно для того, чтобы их забыть и отбросить, надо все это прожить на 100% и другого пути нет. И других кандидатов, которые это могли бы это сделать, просто нет. Только Путин. Только он может обеспечить полноценную патологичность всех процессов. Это очень красивая и, кстати, очень драматичная роль. Она, я подозреваю, самоубийственная. Потому что, воскрешая Россию в историческом смысле, как он это декларирует, он дает жизнь вот этим примордиальным древним монстрам, которые нигде в мире больше не водятся. И вот эти древние твари, когда вырываются на свободу, они, как саранча жрут все успехи цивилизации».