«В Беларуси создано общество по Сократу, в котором внизу рабы»

С интересным заявлением выступил директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович на недавнем форуме предпринимателей, сообщают naviny.by.

По его мнению экономическая ситуация в Беларуси привела к классовому расслоению общества.

– Меньше всего получают работники сельского хозяйства, где зарплата бывает 50-80 рублей в месяц. Потом идут рабочие, чьи зарплаты различаются в крупных и малых городах. А потом — чиновники, силовые структуры. Таким образом, у нас создано общество по Сократу, в котором внизу рабы, по центру — стража, наверху — власть. То есть 25 лет строили социально ориентированное государство, а вернулись более чем на две тысячи лет назад, — заявил Змитрович.

За последние 200 лет ни одно поколение людей, которые жили на территории Беларуси, не смогло передать своим потомкам накопленное богатство:

– У наших родителей сгорели вклады в сберкассах, у наших бабушек все отняла война, у прабабушек — революция, у прапрабабушек — восстание, а до этого было крепостное право. А теперь и нам не дают передать накопленное.