Что делать, если попал(-а) в ДТП?

В январе-сентябре 2017 года в Беларуси зарегистрировали 2 241 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых кто-то был ранен или погиб. За вождение в пьяном состоянии поплатились уже 16 900 водителей.

Разбираемся, что делать, если в ДТП попал(-а) ты сам(-а).

Самое главное

Ни в коем случае не покидай место происшествия без оформления ДТП, иначе твои действия квалифицируют по статье КоАП 18.17 ч. 4 и обяжут выплатить штраф в размере от 5 до 25 базовых величин. Могут и лишить прав на срок до двух лет. Статья распространяется даже на тех, кому удалось «полюбовно» разойтись с другим участником ДТП, пообещав тому деньги, ремонт на «своем» сервисе или что-то еще. Помни, что ГАИ могут вызывать участливые очевидцы.

Как разобраться без ГАИ?

Это возможно, если звёзды сошлись следующим образом:

– ДТП произошло с участием не более чем двух транспортных средств;

– повреждены только транспортные средства участников ДТП, люди не пострадали, имущество третьих лиц не повреждено;

– у тебя и другого пострадавшего есть права на управление транспортом соответствующей категории;

– ваши транспортные средства застрахованы;

– у вас нет сомнений в степени адекватности друг друга;

– ваше видение картины происшедшего совпадает, разногласий по повреждениям нет;

– ущерб на глаз укладывается в ценник 400 евро по курсу Нацбанка.

При таком раскладе достаточно оформить особый бланк извещения о ДТП (европротокол) , который нужно взять у страхового агента и держать в бардачке вместе с распечатанным образцом заполнения.

Включите аварийную сигнализацию, выставите знак аварийной остановки, оформите извещение и после этого незамедлительно освободите проезжую часть.

С заполненным бланком, а также страховкой и машиной пострадавший отправляется в страховое агентство виновника ДТП или то, где оформлял договор страхования. Сделать это нужно в течение 5 рабочих дней.

Имей в виду, что больше 400 евро тебе не компенсируют, даже если на СТО выяснится, что «ласточка» пострадала куда серьезнее. Поэтому при любых сомнениях в оценке лучше по старинке обращаться в ГАИ.

В ожидании сотрудников ГАИ

Не освобождай проезжую часть. Есть только одна причина, по которой можно «прибрать» за собой до приезда гаишников: тебе пришлось завезти в больницу пострадавшего(-их). Все остальное не должно тебя волновать. Нервные сигналы из машин в пробке просто игнорируй. Ты застопорил(-а) поток не по своей прихоти.

Обозначь себя и автомобиль на дороге. Включи «аварийку», выставь знак аварийной остановки: в населенном пункте отнести его хотя бы за 15 метров до места ДТП, на трассе – еще дальше, не менее чем на 40 метров. Обеспечь сохранность предметов, которые относятся к ДТП, будь то осколки стекла или вещи, вылетевшие из автомобиля.

Если удается отойти на обочину, отойди. Можно надеть жилет со светоотражающими полосками. Это не обязательно, но на темной трассе может быть очень полезно. Стоит такой жилет копейки: ≈7 BYN (гугли «жилет повышенной видимости купить»).

Вызови инспектора ГАИ: 102 с любого телефона.

Запиши данные свидетелей. Фамилии, телефоны, номера автомобилей. Контактная информация пригодится, если будут спорные моменты.

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