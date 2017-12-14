Сравним: как ценят в Беларуси молодых ученых и молодых спортсменов

Александр Лукашенко обеспокоился проблемой утечки мозгов в научной сфере и тем, что молодые меняют научную деятельность на более высокооплачиваемую работу.

Однако это не выглядит таким уж удивительным, если сравнить, к примеру, какие стипендии выплачивают самым перспективным молодым ученым и спортсменам.

11 декабря глава государства утвердил решение о поощрении талантливых молодых ученых в 2018 году.

13 декабря его средний сын, Дмитрий Лукашенко, объявил о поощрениях молодым спортсменам на следующий год от имени Президентского спортивного клуба.

Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики