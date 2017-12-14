«Приходится серьезно экономить: отказались от микроволновки, посуду моем в тазике»

Молодая семья рассказала, как выживает, пытаясь найти работу.

Историю читательницы Ольги публикует TUT.BY.

«На троих с помощью родственников получается 1200−1300 рублей в месяц»

— Я с мужем и сыном переехала в Минск пару месяцев назад из областного города, где мы с супругом работали после университета по распределению. Настала пора выходить мне из декретного отпуска, и найти нормальную работу с трехлетним ребенком в областном городе у меня не вышло. Мы с мужем в поиске работы — он ходит на собеседования и параллельно удаленно работает за зарплату в 600 рублей, а я пока работаю где придется, поменяла два места работы и в среднем за эти месяцы не приносила домой более 400 рублей. Грустно, конечно, но это, как говорится, уже совсем другая история. Не буду скрывать — помогает родня: кто деньгами, кто овощами-ягодами, сложно подсчитать, сколько это в денежном эквиваленте, но помощь существенная, и на еду мы тратим немного.

Итого, если приблизительно подсчитать месячный доход нашей семьи вместе с помощью родственников, это около 1200−1300 рублей. Плюс периодически в особо тяжелые месяцы тратим сбережения в валюте на оплату съемного жилья — в месяц 200 долларов и оплата коммунальных услуг по 100%-ному тарифу, так как в съемном жилье никто не прописан. Вот такие примерно расходы по коммунальным платежам у нас в месяц:

— На мобильную связь 30 рублей — пользуемся не много и в основном на «любимые» номера, оба выучили слабые стороны своих тарифов, знаем, у кого дешевле короткие звонки, а у кого долгие.

«Отказались от микроволновки, а посуду мою в тазике»

— Электричество — 27,70 рубля.

Выходит небольшой расход электричества, так как мы отказались от использования электрочайника и микроволновки, в тот месяц за электричество отдали меньше на 20%, за газ оплата выходит меньше даже с учетом того, что греть чайник приходится дольше и КПД на его нагрев всего 20% (как-то искала эту информацию в Рунете). Еще мы заменили все лампочки накаливания в доме на энергосберегающие, но экономии не увидела — квитанция за электроэнергию не изменилась, но, возможно, стоит учесть зимнее время.

Про воду стоит рассказать отдельно — ее мы серьезно экономим. Не принимаем ванну — моемся под душем в спартанском режиме — минут 15−20, ребенок моется в детской ванночке, наполнить ее водой гораздо проще, чем чугунную махину на 200 литров. Стиральную машину запускаю только загруженную более чем наполовину — полупустую не включаю. Зубы чистим не с включенным краном, а со стаканом воды в руке — правило несложное, экономит воду, и, к тому же, проточная вода грязная, плохо, когда она попадает в рот. Посуду мою в тазу с горячей водой, а потом обдаю холодной проточной водой, горячую проточную воду просто так стараемся не лить — только с нововведением по посуде мы сэкономили на воде 1,8 куба за месяц.

ИТОГО за коммунальные платежи + интернет + связь: 157,24 рубля.

Как я уже писала, жилье мы снимаем — старая хрущевка из 2-х комнат (одна проходная) без ремонта и мебели обходится в месяц примерно 400 рублей ($ 200), и эта трата съедает значительную часть наших семейных денег, однако жилья у нас нет нигде, потому деваться некуда.

«Из одной только тыквы с творогом могу приготовить 6 блюд»

Идем далее. Расскажу про наше питание.

Вот среднестатистическое фото из магазина:

Фото автора конкурсной истории.

Чек за то, что на фото, составил 16,61 рубля, и, в принципе, примерно около 20 рублей и выходит раз в день-два.

За такими покупками, как на фото, идем в основном в магазинчик рядом с домом, цены там не кусаются, и у нас там есть скидка. За закупками побольше: мясом, рыбой — в «Виталюр», за крупами, маслами и прочим ездим в «Евроопт». Следим за акциями и ценами в этих магазинах, составляем перед закупкой список и примерно сверяем с акциями магазинов — где попаданий на наш список акционных товаров больше, туда и идем. Овощи: морковь, лук, чеснок, кабачки, тыква, картошка — помощь родственников.

Питаемся, конечно, дома. Я неплохо готовлю, из одной только тыквы с творогом приготовить могу 6 разных блюд, но это при желании и наличии времени, а так простые блюда: каши, супы, рагу. Ужинаем редко, и, как правило, ужинает только ребенок, мы же просто можем попить кефира на ночь или съесть пару яблок, иногда могу приготовить что-то из творога. Майонезы, кетчупы, шоколадки, конфеты, газировки, колбасы не едим, в нашем доме этих продуктов почти не бывает.

В среднем за питание выходит в месяц на троих около 500 рублей.

«Наше любимое развлечение — Ботанический сад каждый месяц»

Далее идет оплата детского сада и кружка по английскому языку, который посещает сын, за это выходит 83 рубля + 35 рублей.

Плюс периодически надо еще около 20 рублей в родительский комитет на всякие расходы, вот, к примеру, на Новый год.

Итого за детский сад 118 рублей + периодические взносы по 20 рублей.

У нас есть автомобиль, ездим редко, только если за большими покупками, в поликлинику или за город. В месяц на заправку примерно 40 рублей. А так в основном добираемся на работу общественным транспортом, на проездной трачу 27 рублей в месяц.

Теперь про развлечения. Понятно, что с нашим бюджетом это не может быть слишком часто и дорого, однако раз в месяц семьей ходим в Ботанический сад, вход — всего 6 рублей с человека, а радости и впечатлений на целый день, иногда там заходим в кафе. Также раз в месяц я или муж выходим куда-нибудь с друзьями, по деньгам это примерно 30 рублей. Также изредка водим ребенка в игровой центр, это где-то 10 рублей в месяц. Следим за акциями на «Покупоне» и Сливки.бай, особенно нам интересны скидки на игровые центры и небольшие выставки, интересные ребенку (бабочки, рептилии, коты и прочее), еще читаем афиши — например, узнали недавно, что каждую последнюю среду месяца в художественном музее бесплатный вход, конечно же, планируем выбраться.

Итого на развлечения в месяц для всей семьи: примерно 50 рублей.

На пропитание семейного любимца волнистика Ветерка тратим около 6 рублей.

Фото автора конкурсной истории.

Про одежду. Для нас на данный момент проблема — покупка зимних вещей для себя и ребенка, я хожу в позапрошлогодней куртке и сапогах той же давности, ребенку купили сапоги в «Немане» всего за 53 рубля, была акция. К слову, мои сапоги тоже оттуда, у «Немана» самая «неубиваемая» кожа. Куртку сыну выбрали на рынке, к своему удивлению, за 50 рублей взяли очень приличную и теплую. А так хлопковые вещи типа маек обычно берем в «Твое», джинсы или по акциям в крупных ТЦ, или на рынке, иногда захожу в секонд-хенды, но это редкость, так как у меня не хватает времени на поиски нужной вещи. Не следим за акциями в магазинах одежды, интересуемся ими только при необходимости покупки.

Как видите, живем небогато, если откинуть обязательные траты на жилье, коммунальные и детский сад, то на человека выходит всего 175−200 рублей, но считаю, что переезд в Минск для нас — это большая перспектива нормального трудоустройства, просто не всё сразу.