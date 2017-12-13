Три короткие фразы Лукашенко, в которых вся суть белорусской экономики

Зацепило! Глава Беларуси, сам того не ведая, раскрыл главный концепт своей экономической модели.

Сделал он это во время съезда ученых. Раздав указания, как жить и развиваться науке, глава Беларуси вдруг вспомнил об электромобилях. Впрочем, сказанное президентом смело можно распространять на все сферы, в которых государство принимает непосредственное участие.

«Какая разница, что думают ученые, если решения принимают неучи?»

В частности, Лукашенко напомнил, что ученые обещали ему «сделать электромобиль, батарею, которой нет в мире».

— У нас профицит электрической энергии будет, нам ее куда-то надо девать, — объяснил президент ученым. — А тут Господь нам помог, мир немедленно окунулся в эту электроэнергию. Мы сейчас приняли решение: начинаем заранее массово строить заправочные электростанции.

Если убрать из этой цитаты все лишнее, то получится очень емкое и точное определение того, как наше государство видит развитие страны.

Вот эти фразы: «нам ее куда-то надо девать», «Господь помог», «начинаем заранее массово строить». Это, пожалуй, все, что нужно знать о белорусской экономике, ее целях, задачах и, главное, перспективах.