Белорусы раскритиковали грандиозные планы Лукашенко: «Межпланетный Васюкинский турнир!»

Заседание II Съезда ученых Беларуси и звучавшие там заявления главы государства не оставили белорусов равнодушными. Правда, большинство не оценило грандиозных планов Александра Лукашенко. Особенно людей повеселило желание президента обсудить развитие Беларуси до 2040 года. «То есть править он собирается еще 22 года?» — интересовались комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Феерично, конечно, рассуждать, какой прорыв совершит страна в разных областях до 2040 года, и при этом сладко мечтать, чтобы у нас где-нибудь прорвало нефтью или газом».

«Межпланетный Васюкинский турнир»! Боже мой, как красиво всё будет через еще 23 года! Даже лучше, чем сейчас )))»

«Вы лучше обсудите и постарайтесь найти выход из экономического пике хотя бы до 2020 года. А то не знаем, как будем жить 2018-й, а тут сразу 2040-й!»

«Я магу адказаць Аляксандру Рыгоравічу на пытанне, як будзе развівацца краіна: без вас куды лепей, чым з вамі. Краіна без чоткай ідэалогіі, з велізарным дзяржаўным доўгам... На які адказ вы разлічваеце?»

Некоторые же вспомнили другие общения Александра Григорьевича:

«В 2040 году папяццот получать будем или на более позднее время отложим «мечту»?»

«Интересно, а выполнили учёные наказ Лукашенко, и смогли ли разработать трактат о том, как собрать деньги с тунеядцев? Задача ведь была поставлена перед академиками».

В целом оценка прошедшего мероприятия была соответствующей:

«Был дан указ стать умнее! Жара! Это как параллельный мир, который развивается только в одной председательской голове».

«Какая разница, что думают ученые, если решения принимают неучи?»