КГБ отказался компенсировать моральный ущерб фигуранту «дела Белого легиона»

И направил требовать компенсацию от Следственного комитета, который, в свою очередь, «отфутболил» в КГБ.

В суде Московского района Минска состоялся судебный процесс Дмитрия Кременецкого против КГБ. Молодофронтовец, который был задержан по нашумевшему «делу Белого легиона», требует от спецслужбы компенсации морального ущерба.

13 декабря состоялось уже третье судебное заседание по делу Кременецкого. В качестве ответчиков на нем присутствовали представители КГБ и Министерства финансов. Они отказались признать иск Кременецкого обоснованным, сообщает Радыё Свабода.

Представитель КГБ заявил, что признавать право Кременецкого на компенсацию должен Следственный комитет, потому что именно ему было передано «дело Белого легиона». Примечательно, что ранее Кременецкий получил из Следственного комитета сообщение, что ответ о возможности компенсации он должен получить в КГБ.

Представительница Кременецкого юрист Мария Колесова-Гудилина считает, что компенсацией морального ущерба должен все же заниматься КГБ. Именно Комитет задерживал молодофронтовца и закрывал дело против него — еще 2 июня, до передачи в Следственный комитет.

Кременецкий подал иск о возмещении морального вреда еще в августе. Пока что он единственный из фигурантов «дела Белого легиона», который пытается получить компенсацию от государства. Парень требует выплатить 10 тысяч рублей.

Решение по делу Кременецкого суд вынесет 14 декабря.