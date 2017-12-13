Рейсовый автобус врезался в ворота частного дома под Минском. Фотофакт

Водитель не справился с управлением из-за образовавшегося слоя льда.

ДТП произошло утром 13 декабря. Автобус отъезжал от конечной остановки «Тарасово». На площадке разворотного кольца из-за того, что на проезжей части образовался слой льда, он не справился с управлением и совершил наезд на ворота и заборное ограждение домовладения, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

В результате ДТП пострадавших нет, автобус и ограждение получили механические повреждения.