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Общество
13.12.2017
В Беларуси заблокировали российское ток-шоу «Место встречи», где нашу страну назвали «гулящей женой»

Теперь вместо него буду показывать сериал ППС.

С начала декабря в эфире телеканала «НТВ-Беларусь» полностью исчезло российское ток-шоу «Место встречи», сообщает «Наша ніва». Это произошло вскоре после скандала, поводом к которому послужили высказывания ведущей программы Ольги Беловой, назвавшей Беларусь «гулящей женой».

Как ведущая, назвавшая Беларусь «гулящей женой», вела выпуск новостей при штрейкбрехерах

Сама программа была посвящена итогам саммита Восточного партнерства, на нее был приглашен белорусский политик Андрей Дмитриев. Досталось от ведущих и Александру Лукашенко, и министру иностранных дел Владимиру Макею, и Беларуси как таковой.

На этот счет газета «Советская Белоруссия» даже ответила карикатурой.

Теперь вместо «Места встречи» по «НТВ-Беларусь» показывают сериал «ППС».

В Белтелерадиокомпании, в структуру которой входит «НТВ-Беларусь», не объясняют, с чем связана замена в эфире.

Напомним, что недавно ОНТ вынесла из дневного показа пропагандистскую передачу «Время покажет», поставив ее на ночное время.

 
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