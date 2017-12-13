Донат Скакун в колонии сдал экзамены за 9-й класс на три девятки

Бывший гимназист Донат Скакун, которого осудили на 8 лет колонии за покушение на жизнь учительницы русского языка, наконец сдал экзамены за 9 класс. Причём, на три девятки. Это произошло в Бобруйской воспитательной колонии.

Фото onliner.by

На этой неделе Донат должен пойти в десятый класс в колонии. По словам матери парня, Алины Зенкевич, навстречу пошёл директор школы при колонии. Он посоветовал родителям снова обращаться в Минобразования за разрешением на сдачу экзаменов, и всё получилось.

«Сын очень рад. Он же был зачислен в девятый класс и мог бы ещё целый год терять время», — говорит Алина.

Помогала Донату готовиться к экзамену по белорусскому языку Светлана Богуш.

«Это учительница. Она просто стала с ним переписываться и спросила, хочет ли он, чтобы она ему помогала. Он согласился. Мы не знакомы с ней. Это просто неравнодушный человек. Мы ей очень благодарны», — продолжает Алина.

По словам Светланы Богуш, её очень впечатлила история Доната, поэтому она придумала устроить «учебную» переписку — чтобы переписка имела не только моральную поддержку, но и «практическую пользу»:

«Я написала по-белорусски, предложила ему отвечать на том языке, на котором ему удобнее. И очень поразилась, когда пришёл ответ на чистом белорусском языке. Донат написал, что не представляет, как это будет происходить, но ему это интересно, и он будет мне отвечать по-белорусски, потому что любит язык. Я стала отправлять ему тексты диктантов с пропущенными знаками препинания и буквами на месте орфограмм. Сначала только по белорусскому языку, а потом и по русскому. По белорусскому языку в каждом письме прилагала какую-то теоретическую часть, разбор какого-то правила и упражнения по этой теме. Когда получала от него ответ, проверяла задания и объясняла, где были ошибки и почему нужно писать иначе. Ошибки он допускал, но общий уровень знаний очень хороший, видно было, что он старался сделать всё правильно. Получилось только пять таких уроков провести, поэтому не знаю, насколько ему это помогло сдать экзамены. Просто он сам очень старательный и умный», — рассказывает в беседе с Еврорадио Светлана, она на самом деле работает не учительницей, а редактором в газете и пишет стихи для детей.

Дело Доната Скакуна расследовалось около года. Суд длился два месяца. Затем парень обжаловал приговор в Верховном суде. Всё это время (почти полтора года) он пытался сдать экзамены за девятый класс, так как трагедия в гимназии №74 случилась как раз накануне экзаменов. Администрация в СИЗО на Володарского, где всё это время находился Донат, была не против пойти парню навстречу, но дело упиралось в руководство гимназии, которое должно было организовать сдачу экзаменов в следственном изоляторе. Там упорно отказывали парню: мол, "проведение выпускных экзаменов вне учреждения образования не предусмотрено законодательством". Обращения родителей в Минобразования и Департамент исполнения наказаний в то время не давали результата.

20 ноября у матери Доната было четырёхчасовое свидание с Донатом в Бобруйской колонии. Говорит, что Донат хорошо отзывается и об условиях содержания и о школьных учителях, и о парнях, с которыми учится и работает.

"Но у него всегда всё в порядке: "Мама, папа, не волнуйтесь". Говорит, что еда хорошая, отдыхают они хорошо. Но почти весь день заняты. У них либо в первую смену, школа, во вторую — работа, либо наоборот. Не знаю, что за работа, в каком цехе. Мы же даже когда встречались, с нами сидел человек, поэтому всё не расспросишь. Говорит, что это не тяжёлая работа. Сын позитивно настроен".

В колонии Донат продолжает читать книги: берёт их в библиотеке или обменивается с другими ребятами. Сейчас читает "Под куполом" Стивена Кинга. Вечером пишет письма.

Сейчас на сайте petitions.by собирают подписи в защиту Доната Скакуна. Защитники парня требуют создать межведомственную комиссию для комплексной проверки работы всех причастных к вынесению обвинительного приговора Донату Скакуну.

«Я очень надеюсь, что это будет иметь значение. Что на вопросы, оставшиеся без ответа СК, кто-то должен ответить. Должен быть конец у этого кошмара. Будем надеяться, что петиция принесёт плоды», — говорит Алина Зенкевич.

Согласно официальной версии, 23 мая 2016 года ученик столичной гимназии №74 Донат Скакун зашёл в класс русского языка и литературы и напал с ножом на учительницу русского языка Валентину Губаревич. Оружие не было найдено. Результаты следствия многие считают неубедительными, а приговор — несправедливым.

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