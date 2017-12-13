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13.12.2017
Салiдарнасць
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт

Позже «голос» уточнил, что наказание понесет не Лукашенко.

Младший сын президента Николай Лукашенко вместе с «Грифонами» выиграл минский отборочный турнир к финалу соревнований «Золотая шайба», 13-летнего Колю признали лучшим нападающим. Однако матч прошел не без инцидентов. Заварушка с участием Коли случилось за две минуты до конца матча.

Еще накануне капитан противоборствующей команды «Медведь» 14-летний Даниил Поздняков долго подбирал слова, описывая эмоции перед встречей с «Грифонами» Николая Лукашенко, рассказывает TUT.BY. Сперва он сказал, что ему боязно, а потом поправился, что имел в виду волнение. Партнеры Позднякова Александр Головач и Иван Лихтарович поддержали.

— Николай — спокойный человек, — отметил Ваня Лихтарович. — Но вдруг… При параде на нервах может случиться эпичная драка! Это добавит зрелища матчу.

— Я тебе добавлю! — припугнул мальчишку менеджер команды Владимир, отец защитника Жени Корчеменкова. — Николай — нормальный, обычный ребенок. Такой же пацан, как и вы! Любит хоккей.

Потасовка с участием сына президента примерно за две минуты до конца матча все же случилась.

За две минуты до финальной сирены тренер «Медведя» снял с игры вратаря и выпустил шестого полевого хоккеиста. Давление на ворота «Грифонов» возрастало, что вылилось в потасовку. В центре событий оказались уже упомянутые Поздняков, Головач, Лихтарович и два габаритных игрока со стороны Центрального района.

Судья-информатор объявил, что за грубость малым дисциплинарным штрафом наказаны Иван Лихтарович и Николай Лукашенко. Позже «голос» уточнил, что наказание понес не Лукашенко, а Таболин.

По версии «медведей», именно Таболин стал зачинщиком конфликта. Он толкнул Лихтаровича в спину, Ваня ответил. Затем в эпицентре событий оказался Коля Лукашенко.

— Драка с Лукашенко почти случилась, но Саня что-то забоялся — «напихал» партнеру Иван Лихтарович.

— Ваня смотрел на меня, а я на него, — вспомнил эпизод Саша Головач. — Промелькнула искра — бой, безумие. В итоге судьи вовремя разняли.

 
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