В Беларуси могут возбудить первое уголовное дело о хищении биткоина

Неординарный случай произошел в августе в Бресте.

Директор одной из минских фирм стал жертвой хищения криптовалюты. К сотрудникам Ленинского РОВД Бреста он обратился в середине августа. Рассказал, что в 2011-м приобрел криптовалюту. Тогда биткоин стоил около $ 100. Минувшим летом минчанин через месенджер Telegram познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина $ 3000. Совершить сделку договорились в Бресте.

Первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Дмитрий Коровяковский рассказал газете «СБ. Беларусь сегодня», как дальше развивались события:

— Участники сделки встретились в кафе в центре города. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел.

Милиция пытается установить личность злоумышленника.

Дмитрий Коровяковский признает — случай неординарный. Есть сложности с правовой оценкой этого преступления. Прежде уголовные дела по факту хищения криптовалюты в Беларуси не возбуждались:

— Проводится длительная проверка. Мы изучаем позицию по этому вопросу Следственного комитета и прокуратуры. Ситуация осложняется еще тем, что покупатель и продавец пользовались анонимным мессенджером Telegram и анонимными интернет-площадками. В составе преступления есть признаки нескольких статей Уголовного кодекса. Возможно, дело будет возбуждено по части 1 статьи 209 — «Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Максимальные санкции, предусмотренные этой статьей, — до трех лет лишения свободы.