Класковский: «Лукашенко, похоже, и правда подсел на идею спасения экономики с помощью IT»

Политический обозреватель Александр Класковский рассказал «Салідарнасці», почему глава государства вдруг обратил взор к высоким технологиям.

Высокие технологии, цифровая экономика, блокчейн — эти термины в последнее время не сходят с уст главы государства. Звучали они и на Пленарном заседании ІІ Съезда ученых, где, к слову, обсуждались вопросы развития страны до 2040 года.

Фото Еврорадио

О том, почему Александр Лукашенко вдруг обратил взор к высоким технологиям и что значат планы властей до 2040 года, «Салідарнасці»в экспресс-комментарии рассказал политический обозреватель Александр Класковский.

В материалах съездов КПСС также была очень прогрессивная фразеология

— Что касается таких вот перспективных планов, то это еще советская традиция — традиция коммунистической партии. Если сегодняшняя молодежь прочитает материалы съездов, то она очень удивится, насколько там была прогрессивная фразеология, и как раз насчет научно-технического прогресса.

Надо сказать, Советский Союз в определенный период по некоторым направлениям действительно сделал прорывы. Достаточно вспомнить, что именно СССР первым запустил человека в космос. Но потом оказалось, что советская система проиграла научное и технологичное соревнование Западу именно потому, что эти благие планы и пожелания разбивались о закостневшую и консервативную политическую и экономическую систему.

В принципе, сегодняшняя белорусская система во многом остается совковой, и лично я на эти планы смотрю достаточно скептически.

Власти хотят продемонстрировать красивую перспективу

— Большой срок дает возможность властям красивыми и широкими мазками рисовать картину будущего. Ведь независимые эксперты и оппозиция постоянно критикуют белорусское руководство за отсутствие перспективы. Мол, власти только лоббируют и манипулируют. И если и объявляют цели, то они все какие-то приземленные и прагматичные. Как все те же «всем по 500 долларов».

А тут, вот видите, прорыв в будущее, построим IT-страну. Возможно, те, кто пишет эти планы, в голове держит известную притчу о Ходже Насреддине. Ту ее часть, где говорится о том, что «к тому времени либо ишак сдохнет, либо падишах умрет».

Лукашенко, судя по всему, запал на новую идею

— В целом, эти прогрессивное речи Александр Лукашенко показывают, что он действительно запал на идею высокотехнологичного кластера, который вытащит всю экономику. Потому что для него это было мучительной проблемой.

Глава государства не хочет расставаться с неэффективным госсектором, с этими монстрами социалистической индустрии. И тут оказалось, что под самым боком эти яйцеголовые тщедушные очкарики сотворили чудо без всяких финансовых инъекций. И в прошлом году Парк высоких технологий обеспечил едва ли не миллиард долларов экспорта.

Лукашенко понял: можно, ничего не вкладывая, получить большой эффект. И поэтому он готов идти на определенный эксперимент.

Преференции по понятиям

— Но вот в чем особенность подхода сегодняшней власти: нет единых прозрачных рамок для развития бизнеса, для развития новых технологий. И мы наблюдаем, что в тех или иных сферах с некоторыми инвесторами власти пытаются условиться по понятиям.

В целом, у нас неважный инвестиционный климат. Но если речь идет о каких-то хороших знакомых высокого руководства, то мы видим, к примеру, что тот же Михаил Гуцериев или сербские братья Каричи, или какие-то деятели из арабского мира получают в нашей стране действительно райские условия. Какие им, возможно, не снились и в высокоразвитых странах.

Но это не для всех, это непрозрачно. И в случае с Парком высоких технологий, со строительством IT-страны — я также вижу какую-то неполную эксклюзивность.

Нужно прописывать общие рамки для всех

— А не так как теперь: мол, если вы пойдете в наш парк, то вам будут доступны элементы английского права. Не говоря уже о том, что сегодня вам будет доступно английское или даже марсианское право, а завтра, условно говоря, к вам придет комиссар с маузером и посадит бизнесмена в тюрьму, как мы это уже не раз видели.

Мне кажется, что эта надежда — не менять систему в целом, а как в швейцарском сыре наделать дырок для прорыва вперед, — не очень эффективная стратегия. И вряд ли она позволит в целом придать стране такую динамику, чтобы она начала сокращать отставание от передового мира.