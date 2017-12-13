Как штормит Наталью Штурм

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Звезда из 90-х, которая запомнилась массовому зрителю единственным хитом «Осенний роман», в 2017-м собирает лайки в соцсети и одновременно сотни язвительных комментариев из-за чрезмерного обнажения. Примечательно, что страсть к оголению у 51-летней Натальи Штурм, которая называет себя «первой любовью» олигарха Абрамовича, появилась после сделанной пластической операции по увеличению груди.

Певицу, судя по ее аккаунту, злобные и саркастические «шпильки» в свой адрес, похоже, только заводят. Приводим избранное, хотя на странице Штурм многое следовало бы помечать возрастным ограничением «18+».

«Осанка у женщины должна быть такой, чтоб болгарские перцы не падали», — дает подписчикам совет Наталья.

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