Лукашенко перекрестил айтишников

Во вторник глава государства выступил перед «высшим интеллектуальным форумом», где, кроме прочего, снова говорил об ИТ-декрете, а также рассказал подробности недавней встречи с айтишниками.

— С особой болью они отмечали, что не хватает рабочих рук. А рабочие руки, вы знаете, какие — мозговитые, интеллектуальные, умеющие разговаривать со многими современными средствами производства, — сказал Лукашенко, сообщает TUT.BY.

Айтишники попросили его разрешения «тратить свои деньги на поддержку вузов и преподавателей», чтобы они говорили нужных для них студентов.

— Я говорю: «Да Господь с вами!» Перекрестил их: с завтрашнего дня начинайте. Какие проблемы? — рассказал президент и уточнил. — Что я увидел за этим? Вот они очень востребованные, в основном, производства, компании — очень доходные, прибыльные. Один из них сказал, что он за год лично заплатил только подоходного налога 1 миллион 200 тысяч долларов, не буду называть его фамилию. И им не хватает рабочих рук, они готовы сегодня инвестировать в наше образование.

Прокопеня: «Я — номер один в стране по подоходному налогу»

Однако, считает президент, вузовские преподаватели могу разочаровать спонсоров.

— У нас руководство вузов, ректоры забронзовели и поросли некоторые тиной. Я уже не говорю о преподавателях. Они готовят людей, которые уже сегодня не могут работать, не говоря о завтрашнем дне. У нас многие вузы и преподаватели со своими желтыми конспектами плетутся в хвосте событий.

По мнению президента, вузовская наука и преподавание катастрофически отстали от развития производства и его модернизации.

— В школах заканчиваем этот процесс — надо начинать и в вузах. Надо перестраивать, переделывать, перекраивать программу, надо ориентировать образование на завтрашний день, надо готовить преподавателей, а уже потом ставить вопросы об оплате.

Напомним, накануне Александр Лукашенко встречался с айтишными топ-менеджерами Беларуси для обсуждения декрета «О развитии цифровой экономики». Ожидается, что он будет подписан до Нового года.