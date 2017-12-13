Криптовалюта для девочек: что такое биткоины и почему они стоят так дорого

Кругом только и разговоров, что о биткоинах. Даже последняя серия «Теории Большого Взрыва» была им посвящена, что говорит само за себя – тема добралась до масс.

Что же это такое, почему они так дорого стоят и, главное, где их взять – может быть, это наш шанс наконец-то стать баснословно богатыми?

Случалось ли вам забыть деньги в зимней куртке? Представьте на секунду что где-то под пошлый Новый Год вы оставили 1000 рублей, а в начале декабря 2017 года обнаружили в своем кармане 16,5 тысяч? Представили? И еще небольшая поправка – это не рубли, а доллары! Уверены, эмоций будет хоть отбавляй, так каждый день кучу эмоций испытывают владелицы биткоинов, заглядывая в свой крипто-кошелек, где, как в сказке, умножаются их капиталы.

Что такое биткоин и откуда он взялся

Биткоин был создан в Японии, 31 октября 2008 года несколько сотен энтузиастов и специалистов по криптографии, включенных в закрытый список e-mail рассылки получили письмо, подписанное неким Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). В нем он сообщил о работе над созданием новой системы денежных расчетов, в которой операции производятся непосредственно между участниками без привлечения третьей доверенной стороны.

Правда, имя Сатоши Накамото, к сожалению в списке самых богатых женихов не числится, по той простой причине, что его никто никогда не видел. Даже не знают один ли это человек или группа лиц.

Создание биткоина и системы peer-to-peer транзакций на блокчейн постепенно повлекли за собой глобальные экономические изменения. Эта система позволяет совершать финансовые расчеты между двумя сторонами, находящимися на любом расстоянии друг от друга без посредников.

Што такое крыптавалюты і як яны мяняюць свет?

Биткоин достаточно простая система регулируемая спросом и предложением. С самого начала было заявлено, что количество биткоинов не может быть более 21 миллиона монет, на сегодняшний день число выпущенных электронных монет около 16 млн 900. Количество же пользователей и популярность криптовалюты стремительно растет, что и влияет на рост курса.

Электронные деньги майнят. Другими словами, с помощью специального оборудования производится программный код. Сначала процесс был похож на самодеятельность молодых «ботаников», но за 9 лет он перерос в сложную техническую процедуру промышленных масштабов.

В 2017 году мир практически сошел с ума, благодаря стремительному развитию сегмента электронных денежных активов. С помощью СМИ, конференций, сообществ – каждый день участников становиться все больше и больше, а биткоин остается самой востребованной и быстрорастущей криптовалютой.

Многие считают это явление хайпом, но в связи с масштабным развитием технологий и усовершенствования процессов другие приходят к выводу, что это лишь начало новой экономической эпохи.

Как получить биткоин

Чтобы у вас появился собственный биткоин – вам нужен кошелек. Это совсем не HERMES или CARTIER, который вы носите в сумочке, и даже не LOUIS VUITTON. Это программа, которую вам необходим скачать в app store на компьютер и на телефон. С помощью кошелька можно сохранять биткоины и другие криптовалюты и совершать транзакции. Среди лучших кошельков могу рекомендовать: Тред, Mycelium, Freewallet.

Сейчас стоимость одного биткойна – в среднем 10-16 тысяч долларов.

Поэтому ваш телефон становиться драгоценным, ибо с потерей последнего вы теряете и все ваши активы. В этой связи рекомендую основные суммы хранить на компьютере или специальном «холодном кошельке» – флешке, например, TREZOR Black. Сам биткоин можно купить на бирже, например Bitfinex или любой другой, но это процесс сложный. Легче его приобрести у частного лица (хотя это и не легально, но и не запрещено). Можно оказать услугу или обменять что-то в замен на биткоины, а также можно получить его в дар.

Для этого в кошельке вам необходимо скопировать свой биткоин-адрес и переслать его отправителю криптовалюты. Транзакция проходит от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от суммы комиссии и нагрузки на сеть.

Как потратить биткоины

Сейчас биткоин стал самым высокодоходным активом. Так, размещенные ваши сбережения смогут вырасти кратно за несколько дней. Но есть и риск потерять их, в связи с тем, что курс может резко упасть. Поэтому, если вы еще не опытный криптовалютчик хранить свои последние сбережения не рекомендую, а вот использовать как альтернативный вариант, вполне себе неплохо.

Побочные эффекты

Не могу не отметить тот факт, что биткоин объединяет с множество людей со всего мира. Среди них много молодых, активных и очень симпатичных молодых людей. Знакомиться с ними лучше всего на вечеринках и крупных криптотусовках.

Изучите информацию и, задав любому понравившемуся молодому человеку вопрос о том, куда лучше вложить деньги или где их поменять или просто что он думает о перспективах развития рынка, – вы получите как минимум собеседника на весь вечер.