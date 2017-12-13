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Комментарии
13.12.2017
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»

Один из лидеров кампании «Говори правду» — о новых-старых горизонтах Беларуси.

«ПВТ 2.0 — налоговые льготы.

Индустриальный парк — налоговые льготы.

Колхозы — субсидии.

Заводы «зомби» — субсидии.

Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер.

А как вы относитесь к бесконечным налоговым послаблениям?», — спрашивает Андрей Дмитриев в Facebook.

Лукашенко рассказал «высшему интеллектуальному форуму» про роботизацию и новые горизонты

 
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