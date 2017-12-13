Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
Один из лидеров кампании «Говори правду» — о новых-старых горизонтах Беларуси.
«ПВТ 2.0 — налоговые льготы.
Индустриальный парк — налоговые льготы.
Колхозы — субсидии.
Заводы «зомби» — субсидии.
Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер.
А как вы относитесь к бесконечным налоговым послаблениям?», — спрашивает Андрей Дмитриев в Facebook.
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