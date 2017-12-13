Лукашенко рассказал «высшему интеллектуальному форуму» про роботизацию и новые горизонты

Глава государства выступил перед учеными, которые собрались в Минске обсудить развитие Беларуси до 2040 года. Он «прошелся» по темам АЭС, ИТ-декрета, «чудесах» в науке.

Как сообщает пресс-служба президента, приветствуя участников высшего интеллектуального форума страны, глава государства подчеркнул, что в современном мире наука — важнейший фактор прогресса.

«Почему нет разительных результатов?»

По мнению Александра Лукашенко, некоторые белорусские предприятия не проявляют достаточного интереса к инновациям, а ученые — должной настойчивости при продвижении своих нововведений, сообщает TUT.BY.

— Главное, на что жаловались и жалуются всегда ученые, в том числе в России, Латвии, Таджикистане: «Мы, ученые, создаем продукт, создаем чудо, а реальный сектор экономики и другие секторы не реализуют его, не берут в производство.

Он считает, что цепочка взаимодействия с предприятиями должна быть такой: ученый изобрел продукт, а институт или Академия наук предлагает его к реализации.

Лукашенко обсуждает с учеными развитие страны до 2040 года

— Конечное слово за руководителем Академии наук. Он принимает решение, нужен этот товар, продукт нашей стране или нет. Если он принял решение его внедрять — оспаривать его никто не имеет права. Так кто же вам мешает создать высокотехнологичное производство, товар, продукт, реализовать его в стране? Почему нет разительных результатов? Пусть это будет пока вопрос риторический. И что еще вам, ученым, нужно, чтобы создать дополнительный продукт и реализовать его в Беларуси?

ИТ-декрет подпишут до Нового года: «Это не просто какие-то мечты»

— В мире информационные технологии проникают повсюду, не зря современную экономику называют цифровой. Посмотрите, что сейчас происходит: роботизация охватывает промышленность, ИТ-платформы вытесняют традиционную торговлю, блокчейн — финансы, искусственный интеллект все чаще заменяет человека в привычных сферах жизни. И у нас информационно — коммуникационные технологии следует направлять на создание интеллектуальных систем, обработки сверхбольших объемов данных, поддержки принятия решений для органов государственного управления, — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что все, что он перечислил выше, уже развивается в Беларуси:

— Это не просто какие-то мечты. Некоторые ученые многих государств только мечтают об этом и заучивают эти термины, пытаются понять их суть. У нас это уже получило развитие. Надо только не останавливаться на достигнутом, а действовать и идти вперед.

Лукашенко перекрестил айтишников

По его мнению, должен выйти на новые горизонты развития и Парк высоких технологий:

— Буквально на днях мы обстоятельно рассмотрели проект декрета, который по праву можно назвать революционным. Как я и обещал, он будет подписан до Нового года. Он создает условия для выхода нашей страны в этой сфере в число наиболее передовых государств, а по отдельным направлениям позволит стать одним из мировых лидеров. Выполнив все положения декрета, мы еще дальше продвинемся в реализации амбициозного проекта построения ИТ-страны, — заметил президент.

«Мы все равно построим БелАЭС, как бы кому не хотелось»

— Все вы знаете, какое ревнивое отношение у некоторых наших соседей к строительству и обеспечению безопасности Белорусской АЭС. Убедительным научным ответом оппонентам в этом вопросе является разработка мирового уровня автоматизированной системы контроля радиационной обстановки вокруг объекта. Много копий сломано уже на эту тему, много разговоров, они продолжаются и еще будут неиссякаемо появляться эти проблемы.

Скажу прямо нашим соседям, прежде всего тем, кто рьяно переживает за строительство нашей станции. Безопасность — это наша забота. Мы прежде всего заинтересованы в безопасности станции.

Вместо того, чтобы торпедировать некоторые вопросы строительства АЭС — мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то этого не хотелось — это не наше ноу-хау, в мире сотни таких блоков, мы построим свои два. Вместо разговоров о прекращении строительства или закрытии АЭС я предлагаю: давайте вместе подумаем, как эксплуатировать и получить дешевую энергию.

Лукашенко напомнил, что после появления станции у Беларуси будет профицит энергии — стоит подумать, как обеспечить ею и соседей, которые пока «политизируют эту проблему».

«Мы не напрягаемся, что к нам придут работать граждане Литвы»

— Игналинскую АЭС (в Литве) закрыли, тысячи людей были выброшены на улицу — люди грамотные и высокоподготовленные, их в мире единицы, штучный товар. И это (БелАЭС) для них это будет местом работы. Мы не напрягаемся, что к нам придут работать граждане Литвы или других государств, будут белорусы вместе с россиянами эксплуатировать. Надо думать, что уже через десять, если не двадцать лет половина от потребления предприятий и общества будет замещена на чистую энергию. Электрическая энергия — эта чистая энергия, которая доступна всем.

«Возьмите вундеркиндов к себе, под свое крыло»

— Закладывать интерес к науке нужно со школьной скамьи. Зачастую в вузах не знают, сколько одаренных выпускников стало их студентами, цепочка между школой и вузом прерывается. Чтобы вчерашние школьники стали студентами, участвующими в научных исследованиях, а в будущем — аспирантами и молодыми учеными, преподаватели должны уделять внимание буквально каждому из них, это совсем не трудно, особенно в нашей стране. Вам не надо ходить даже по школе, хотя истинный ученый, чтобы найти своих учеников, и в детский сад пойдет.

Лукашенко уверен, что в Беларуси «море вундеркиндов».

— Море! Я с ними встречался постоянно, смотрел на их работы, 3D-принтеры изобретали школьники — и показывали мне эту печать. Так возьмите их к себе, под свое крыло. Чтобы они ко мне не обращались: Александр Григорьевич, помогите.

По его президента, не менее острой является проблема утечки мозгов:

— Ее реальный масштаб оценить трудно, поскольку происходит не только внешняя, но и внутренняя интеллектуальная миграция. Многие молодые люди, оставаясь в нашей стране, меняют научную деятельность на высокооплачиваемую работу в сфере бизнеса. Нам необходимо создать для молодого поколения самые благоприятные условия для творчества.

«Каких вам еще денег не хватает? Они же лежат, возьмите их»

— Не будет результата, не будет денег, — подчеркнул глава государства, отметив, что наука не должна быть в стороне от решения важных проблем, сообщает TUT.BY. — Мы не настолько богаты, чтобы тратить ресурсы на бесплодную деятельность. Пустоцветы никому не нужны. […] Наверное, в этом здании есть те, кто захочет мне возразить: «Бюджетное финансирование науки недостаточно». Отвечу: мы все прекрасно понимаем, что государство выделяет на нужды науки ровно столько, сколько может себе позволить.

Лукашенко сказал, что при всех жалобах ученых ежегодно огромные деньги «у нас не осваиваются». За 11 месяцев 2017-го, перешел к цифрам глава государства, республиканские инновационные фонды использовали лишь 41% от годового плана, местные — 24 процента.

— Каких вам еще денег не хватает? Они же лежат, возьмите их. А ведь еще недавно вы меня уговаривали, что новый порядок формирования и использования этих фондов позволит кардинально улучшить ситуацию. Я вас послушал и принял решение, но пока результата не вижу.

То же касается и вопросов венчурного финансирования:

— Здесь сказывается недостаточная активность, конечно же, и органов государственного управления. Может быть, и волокита какая-то была. Однако не только бюрократические препоны мешают делать, но и недостаток действительно значимых проектов, прорывных разработок и предложений от самих ученых. […] Пусть встанут те ученые, которые были привлечены к ракетостроению в стране. Пусть встанут и скажут, что у них не хватало средств. Был проект, были толковые предложения — и мы приняли их предложения.

И подчеркнул, что наука и сама должна зарабатывать:

— Мы вам поможем финансово. Я только один пример приведу. Недавно очень близкая нам страна — Китайская Народная Республика — предоставила нам огромный кредит. Больше 15 миллиардов. Лет, наверное, за семь освоили эти деньги. А это льготные кредиты. Никто нам дешевле кредиты не предоставлял, даже Россия. Берите, осваивайте. Тишина. Значит, нет идей и нет проектов. А на нет и суда нет.

«Упрекают, что устроил мягкую белорусизацию! Мне что, германизацию устроить?»

— Необходимо искать новые формы пропаганды белорусской культуры и науки, научиться делать это интересно и увлекательно.

Президент Беларуси посетовал, что «разного рода деятели» даже «в родной России» не понимают, что происходит в Беларуси.

— Меня в чем упрекают? Что я в Беларуси устроил мягкую белорусизацию. Слушайте, мне что, германизацию здесь устроить?

Он назвал такой подход «заказухой» и посоветовал белорусским ученым и журналистам больше работать, «чтобы россияне знали, что происходит в самой близкой для них стране».