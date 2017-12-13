В Витебске осудили двух педофилов, жертвами которых были внуки одного из фигурантов

Суд Октябрьского района Витебска приговорил к 16 годам колонии двух местных жителей за изнасилование троих малолетних, сообщила официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

Речь идет о двух мужчинах, которые более 2 лет насиловали детей, среди которых были трое внуков одного из осужденных.

Процесс был закрытым. Обвиняемые — жители Витебска, ранее не судимые, были коллегами по работе. Одному из них 53 года, второму — 51.

Мужчинам инкриминировали совершение преступлений по ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 167, ч. 1 ст. 406 УК Беларуси (Изнасилование; иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшего и потерпевшей, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего и потерпевшей, совершенное повторно, лицом, ранее совершившим изнасилование, группой лиц, в отношении заведомо малолетнего и малолетней; недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Каждый из мужчин получил по 16 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Обвиняемые должны выплатить в пользу троих потерпевших материальную компенсацию морального вреда в сумме 3200 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Подробности дела газете «На страже» рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоторговле и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Денис Шкурко.

Каждые выходные дети приезжали в гости к дедушке. Он и его друг вступали в половую связь с малолетними, друг с другом на глазах у них, а также снимали порноролики. Это продолжалось более 2 лет, пока о происходящем не узнали родители жертв. С детьми, младшему из которых 7 лет, долго работали психологи и специалисты Госкомитета судебных экспертиз.

Оперативники выяснили, что товарищ «дедушки» в начале 2000-х насиловал внучку сожительницы, а также соседских детей в общежитии. Своих жертв мужчина каждый раз щедро угощал шоколадом и конфетами.

Оба фигуранта хранили дома порнофильмы: на видео они снимали все, что делали с детьми.

— Вину на суде мужчины признали частично. Один из них считает: то, что они делали, — всего лишь «баловство», — сообщил Денис Шкурко.