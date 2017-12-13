Лукашенко обсуждает с учеными развитие страны до 2040 года

В среду во Дворце республики проходит пленарное заседание II Съезда ученых Беларуси, в котором принимают участие и первые лица страны.

В Съезде ученых участвуют 2,6 тысячи человек, в том числе руководители госорганов, представители вузов, дипломаты, сообщает TUT.BY.

На мероприятии собираются обсудить стратегию «Наука и технологии: 2018−2040» — 40-страничный документ, в котором описано, какой высокотехнологичной должна стать наша страна. Вот, например, на что, согласно стратегии, будет опираться «Беларусь интеллектуальная»:

— полноформатное внедрение цифровых технологий;

— развитый неоиндустриальный комплекс (системы искусственного интеллекта; повсеместная роботизация и использование сенсоров; внедрение технологий промышленного интернета и интернета вещей и пр.);

— высокоинтеллектуальное общество.

Интеллектуальная экономика Беларуси, сказано в документе, должна строиться по принципу «Обгонять не догоняя». Задачи в области медицины до 2040 года — создание противоопухолевых лекарств, лекарств от ВИЧ, гепатита С.

В образовании — переход от «парадигмы запоминания» к умениям генерировать новые идеи и ставить оригинальные проблемы. Не забыта в стратегии-2040 и культура — в ней говорится о популяризации белорусской национальной истории, культуры и языка.