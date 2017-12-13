В ночь на четверг по северо-востоку при прояснениях ожидается до -9°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

13 декабря ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны осадки — мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -1..+4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

14 декабря ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по юго-западу осадки — мокрый снег, дождь, слабые туман, гололед. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по северо-востоку при прояснениях до -9°С; максимальная днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

15 декабря на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти 5-10 м/с, ночью местами по северо-западу порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.