.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
На сколько поднимется в 2018-м зарплата президента Литвы
Лукашенко перекрестил айтишников
В Красноярском крае потеряли урну с прахом Хворостовского
В Витебске осудили двух педофилов, жертвами которых были внуки одного из фигурантов
Як «агурковыя прынцы» Альшан плююць на закон
Лукашенко обсуждает с учеными развитие страны до 2040 года
В ночь на четверг по северо-востоку при прояснениях ожидается до -9°С
Таксист отвез пассажирку в милицию из-за отказа платить большую сумму. Девушка обратилась в прессу
Бизнесмен на последней стадии рака устроил пышную прощальную вечеринку
Трагедыя Леі з Ішкалдзі: «І вось бачым, вядуць іх»
Как сейчас выглядит будущий СИЗО, куда переедет Володарка. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
«Показной лоск в нищей стране нельзя удерживать, штрафуя нищих»
Новый глава Службы безопасности Лукашенко учился в ПТУ
Собчак побывала в аду
«Всех колхозников на майнинг, всем дояркам по блокчейну!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Взгляд инсайдера на декрет N7: «Бабушке поставили новые зубы, но не сделали пластику»
Белорусских врача и медсестру не выпускают из Ливии: «Забрали паспорта и навязывают новый контракт»
«Могильная или ночная урна мне ближе избирательной, увы»
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Шендерович обвинил элиту в соучастии в очередном захвате власти и поддержке кровавого режима
«Следующие старики — это мы»
«Если бы Меркель пришло в голову принять закон о «тунеядстве», ее отстранили бы от власти»
«Уберите бюрократию, и количество бесполезных походов к врачам снизится в разы»
«Недобрый вечер!»
В клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых — услуги патологоанатомов
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Коля Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира «Золотой шайбы»
До $ 3 миллионов: cамые дорогие квартиры Минска в 2017 году
Военные за четыре часа построили понтонный мост через Припять
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
13.12.2017
Таксист отвез пассажирку в милицию из-за отказа платить большую сумму. Девушка обратилась в прессу

В интернете нашелся десяток жалоб с одинаковыми претензиями к водителю, работающему «от борта» на Железнодорожном вокзале.

В редакцию AUTO.TUT.BY обратилась читательница из Гомельской области Марина. Девушка взяла такси у ж/д вокзала в Минске. В конце поездки таксист потребовал за поездку в 10 километров 41 рубль, а когда Марина отказалась оплачивать баснословную сумму — повез ее в милицию. И тоже по счетчику.

«Тряс передо мной бумагами и говорил, что он может устанавливать любые тарифы»

Девушка приехала утром в Минск из Гомельской области на маршрутке — родные попросили присмотреть за заболевшим племянником. Чтобы поскорее добраться по адресу, она взяла такси «от борта» у вокзала.

— Несколько раз спросила стоимость от вокзала до улицы Рафиева, интересовалась тарифами, но водитель все время уходил от прямого ответа. Я предупредила, что знаю про истории о нереально завышенных тарифах и оплачивать такие суммы не буду, пусть лучше сразу высаживает. Но водитель заверил, что он не такой, завышал тарифы председатель их профсоюза и «фу» таким быть, а он честный.

Девушка осмотрела салон авто, но никаких беджей с тарифами так и не нашла, а счетчик был прикрыт. В конце поездки водитель озвучил сумму — 41 рубль за 10 километров поездки. На панели появился бедж с тарифами и открылся таксометр.

Девушка отказалась платить такие деньги, ведь обычно поездка от вокзала до дома родственников стоила в четыре раза меньше. Тогда таксист заблокировал двери авто, подошедшая сестра Марины тоже не смогла открыть двери.

— Он тряс передо мной бумагами, говорил, что мне надо было не трепать ему нервы, а вызывать такси и что многие на него жаловались, но ему ничего не будет. Он ИП и может устанавливать любые тарифы. Я возразила: может, тарифы могут быть любыми, но озвучить и показать их он обязан до начала поездки. Обратила его внимание на то, что бедж появился только по приезду, хотя я спрашивала о стоимости и тарифах заранее. В итоге дверь он так и не разблокировал и повез в милицию, не выключив таксометр. И там написал на меня заявление за то, что я отказалась платить по тарифу. Чек я сфотографировала из заявления в милиции на 52 рубля поездки, которую я не заказывала!

Марина рассказывает, что потом таксист начал торговаться, сбросил цену сначала до 35, потом до 25 рублей.

Лишь потом девушка узнала, что это был известный в Минске таксист Шахно В.В. Он не в первый раз мелькает в новостях. Девушка связалась с еще одним пострадавшим — Андреем. Он тоже взял такси «от борта» этого же таксиста еще в сентябре.

— Был в Киеве целый день, приехал уставшим, взял такси «от борта». Перед поездкой уточнил, сколько будет стоить эта поездка: обычно до улицы Азгура это обходилось мне в 3-5 рублей. По итогу я получил чек почти на 37 рублей и угрозы от таксиста, что «сейчас со мной разберутся». За поездку я заплатил. Все эти сведения указал в заявлении в милицию. Я считаю, что он вводит людей в заблуждение, блокирует вещи в салоне или багажнике. Неужели у Мингорисполкома, Транспортной инспекции не найдется методов борьбы с таким таксистом? Он не только вводит людей в заблуждение, но и позорит наш город перед другими. Представьте, приезжает иностранец и от вокзала до гостиницы «Минск» ему такую сумму за поездку выдают!

Журналисты отыскали в интернете еще с десяток жалоб с одинаковыми претензиями:

Комментарий таксиста: «Тарифы устанавливаю исходя из затрат»

AUTO.TUT.BY связался с таксистом и полюбопытствовал, каким образом он формирует тарифы на поездки.

— С чего вы взяли, что я кого-то вез? Покажите чек. Не может такого быть. Что по поводу тарифов — почитайте законодательство, закон о ценообразовании у нас есть? Его отменили давным-давно. Таксист устанавливает тарифы исходя из затраченных средств. Если я кого-то вез или не вез, пусть разбирается милиция, суды — у нас же правовое государство.

О том, что индивидуальный предприниматель вправе устанавливать любые тарифы на перевозки, портал уже писал не один раз. Напомним, что до поездки пассажир должен услышать и увидеть тариф, по которому будет осуществляться поездка. В машине должен быть включен таксометр, и он должен быть хорошо виден пассажиру. Если таксометр «прикрыт» чеком, попросите убрать его.

«Белорусский ненавязчивый сервис. Когда он уже разорится?»

Скандальная история собрала несколько сотен комментариев на дискуссионной площадке talks.by. Предлагаем избранные моменты:

«Доиграется водитель. Настроение его изменится, когда к нему сын прокурора или чиновника сядет «от борта». Считаю уместным наказать этого человека, ведь на месте этой пассажирки мог оказаться пенсионер, инвалид или многодетная мать, потерять такие деньги для которых – трагедия».

«Пора уже мэру навести порядок с этими таксистами-хапугами. Иностранцы приезжают – обманывают, и своих граждан тоже. Когда уже это проблема будет решена? Или хватает воевать только с бабушками-пенсионерками нищими, зарабатывающими, чтобы не умереть с голоду, продажей около метро?»

«Белорусский ненавязчивый сервис. Когда он уже разорится?»

«Всегда поражаюсь таким историям. А вызвать такси слабо было?»

«И спят же потом по ночам хорошо эти дурильщики! Позорище, людей на деньги разводить».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:9)
Главное
Лукашенко рассказал «высшему интеллектуальному форуму» про роботизацию и новые горизонты
Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»
Шендерович: «У господина Дракона три башки, и он их меняет, когда захочет»
«Трэба Лукашэнку сказаць, каб загнаў нас у хлеў ды запаліў»
Почему с Лукашенко многие не согласны по вопросу антиалкогольных мер
Пропасть, которая отделяет Лукашенко от других президентов
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY