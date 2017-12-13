Таксист отвез пассажирку в милицию из-за отказа платить большую сумму. Девушка обратилась в прессу

В интернете нашелся десяток жалоб с одинаковыми претензиями к водителю, работающему «от борта» на Железнодорожном вокзале.

В редакцию AUTO.TUT.BY обратилась читательница из Гомельской области Марина. Девушка взяла такси у ж/д вокзала в Минске. В конце поездки таксист потребовал за поездку в 10 километров 41 рубль, а когда Марина отказалась оплачивать баснословную сумму — повез ее в милицию. И тоже по счетчику.

«Тряс передо мной бумагами и говорил, что он может устанавливать любые тарифы»

Девушка приехала утром в Минск из Гомельской области на маршрутке — родные попросили присмотреть за заболевшим племянником. Чтобы поскорее добраться по адресу, она взяла такси «от борта» у вокзала.

— Несколько раз спросила стоимость от вокзала до улицы Рафиева, интересовалась тарифами, но водитель все время уходил от прямого ответа. Я предупредила, что знаю про истории о нереально завышенных тарифах и оплачивать такие суммы не буду, пусть лучше сразу высаживает. Но водитель заверил, что он не такой, завышал тарифы председатель их профсоюза и «фу» таким быть, а он честный.

Девушка осмотрела салон авто, но никаких беджей с тарифами так и не нашла, а счетчик был прикрыт. В конце поездки водитель озвучил сумму — 41 рубль за 10 километров поездки. На панели появился бедж с тарифами и открылся таксометр.

Девушка отказалась платить такие деньги, ведь обычно поездка от вокзала до дома родственников стоила в четыре раза меньше. Тогда таксист заблокировал двери авто, подошедшая сестра Марины тоже не смогла открыть двери.

— Он тряс передо мной бумагами, говорил, что мне надо было не трепать ему нервы, а вызывать такси и что многие на него жаловались, но ему ничего не будет. Он ИП и может устанавливать любые тарифы. Я возразила: может, тарифы могут быть любыми, но озвучить и показать их он обязан до начала поездки. Обратила его внимание на то, что бедж появился только по приезду, хотя я спрашивала о стоимости и тарифах заранее. В итоге дверь он так и не разблокировал и повез в милицию, не выключив таксометр. И там написал на меня заявление за то, что я отказалась платить по тарифу. Чек я сфотографировала из заявления в милиции на 52 рубля поездки, которую я не заказывала!

Марина рассказывает, что потом таксист начал торговаться, сбросил цену сначала до 35, потом до 25 рублей.

Лишь потом девушка узнала, что это был известный в Минске таксист Шахно В.В. Он не в первый раз мелькает в новостях. Девушка связалась с еще одним пострадавшим — Андреем. Он тоже взял такси «от борта» этого же таксиста еще в сентябре.

— Был в Киеве целый день, приехал уставшим, взял такси «от борта». Перед поездкой уточнил, сколько будет стоить эта поездка: обычно до улицы Азгура это обходилось мне в 3-5 рублей. По итогу я получил чек почти на 37 рублей и угрозы от таксиста, что «сейчас со мной разберутся». За поездку я заплатил. Все эти сведения указал в заявлении в милицию. Я считаю, что он вводит людей в заблуждение, блокирует вещи в салоне или багажнике. Неужели у Мингорисполкома, Транспортной инспекции не найдется методов борьбы с таким таксистом? Он не только вводит людей в заблуждение, но и позорит наш город перед другими. Представьте, приезжает иностранец и от вокзала до гостиницы «Минск» ему такую сумму за поездку выдают!

Журналисты отыскали в интернете еще с десяток жалоб с одинаковыми претензиями:

Комментарий таксиста: «Тарифы устанавливаю исходя из затрат»

AUTO.TUT.BY связался с таксистом и полюбопытствовал, каким образом он формирует тарифы на поездки.

— С чего вы взяли, что я кого-то вез? Покажите чек. Не может такого быть. Что по поводу тарифов — почитайте законодательство, закон о ценообразовании у нас есть? Его отменили давным-давно. Таксист устанавливает тарифы исходя из затраченных средств. Если я кого-то вез или не вез, пусть разбирается милиция, суды — у нас же правовое государство.

О том, что индивидуальный предприниматель вправе устанавливать любые тарифы на перевозки, портал уже писал не один раз. Напомним, что до поездки пассажир должен услышать и увидеть тариф, по которому будет осуществляться поездка. В машине должен быть включен таксометр, и он должен быть хорошо виден пассажиру. Если таксометр «прикрыт» чеком, попросите убрать его.

«Белорусский ненавязчивый сервис. Когда он уже разорится?»

Скандальная история собрала несколько сотен комментариев на дискуссионной площадке talks.by. Предлагаем избранные моменты:

«Доиграется водитель. Настроение его изменится, когда к нему сын прокурора или чиновника сядет «от борта». Считаю уместным наказать этого человека, ведь на месте этой пассажирки мог оказаться пенсионер, инвалид или многодетная мать, потерять такие деньги для которых – трагедия».

«Пора уже мэру навести порядок с этими таксистами-хапугами. Иностранцы приезжают – обманывают, и своих граждан тоже. Когда уже это проблема будет решена? Или хватает воевать только с бабушками-пенсионерками нищими, зарабатывающими, чтобы не умереть с голоду, продажей около метро?»

«Белорусский ненавязчивый сервис. Когда он уже разорится?»

«Всегда поражаюсь таким историям. А вызвать такси слабо было?»

«И спят же потом по ночам хорошо эти дурильщики! Позорище, людей на деньги разводить».