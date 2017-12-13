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Бизнесмен на последней стадии рака устроил пышную прощальную вечеринку

Японец Сатору Анзаки закатил огромное мероприятие, на которое было приглашено около 1000 человек.

Торжество состоялось в понедельник. В числе приглашенных были члены семьи Анзаки, а также его друзья, бывшие одноклассники и однокурсники, партнеры по бизнесу и рабочие компании, которую он возглавлял.

В прошлом Сатору Анзаки на протяжении шести лет был президентом машиностроительного гиганта Komatsu. В октябре текущего года 80-летнему бизнесмену диагностировали рак желчного пузыря.

— Я очень удовлетворен, что смог попрощаться с людьми, с которыми меня свела жизнь, — заявил он журналистам по окончании вечеринки. — А поскольку я хочу прожить оставшееся мне время с максимальным возможным комфортом, я решил отказаться от предложенного лечения из-за его побочных эффектов.

Объявление о предстоящей вечеринке было опубликовано в газете 20 ноября — и быстро разлетелось по соцсетям: пользователи выражали восхищение его отвагой и шутили по поводу того, как бы оказаться в числе приглашенных.

Для проведения торжества Анзаки арендовал посещение в одном из токийских отелей, украсив его предметами, так или иначе связанными с его долгой жизнью.

В числе сюрпризов, подготовленных для развлечения приглашенных (а также для того, чтобы избежать траурного настроя), был, например, танцевальный ансамбль, выписанный из его родной префектуры Токусима.

Как пишут японские СМИ, сам Анзаки на вечеринке обходил гостей и жал им руку, выражая благодарность каждому.

— Это было очень веселое мероприятие, — рассказал телеканалу NHK один из бывших сотрудников Komatsu. — Я сам страдаю от болезни, так что вечеринка заставила меня задуматься о том, как я хочу прожить остаток своей жизни.

 
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