Как сейчас выглядит будущий СИЗО, куда переедет Володарка. Фотофакт

Как продвигается стройка СИЗО в Колядичах, куда должна переехать тюрьма из центра столицы.

В 2010 году в промзоне в Колядичах началось строительство комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы для заключенных.

В Колядичи переедет Володарка, а Пищаловский замок, который после обрушения одной из башен находится в аварийном состоянии, планируют отдать городу. Ориентировочно это произойдет в 2020 году.

Последний раз о ходе строительства нового СИЗО мы писали в 2015 году. Тогда, согласно указу президента № 288, объект должны были уже сдать. Но в 2013 году выявили факты взяточничества и хищения стройматериалов, и финансирования на объект не хватило. В 2015 году для сдачи комплекса поставили новые сроки — 2020 год.

Сейчас стройка выглядит так. Как говорят строители, на участке работает около 200 человек.