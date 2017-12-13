Что будет с благосостоянием белорусов в 2018 году?

Покупательская способность, инфляция и курс рубля — эксперты предсказали, какие изменения могут произойти в белорусской экономике в следующем году.

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, самый благоприятный сценарий позволяет белоруской экономике рассчитывать в 2018 году на рост приблизительно на 2%. Это при высоких ценах на калийные удобрения и продукты нефтепереработки, а также при росте экономики России, которая станет покупать белорусскую продукцию.

В этих условиях покупательская способность белорусов будет или находиться на нынешнем уровне, или расти совсем немного – на несколько процентов в год в реальном выражении, говорит Вадим Иосуб.

– Нет повода для заметного роста благосостояния белорусов. А если внешние условия будут менее благоприятными, то и вовсе возможно падение экономики, – полагает старший аналитик «Альпари».

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отмечает, что номинальная зарплата в стране пусть и растет, но не вследствие роста производительности труда. А потому в реальном выражении зарплаты существенно не вырастут.

– К сожалению, в Беларуси нет факторов, которые увеличивают производительность труда. Стране нужен новый капитал, инвестиции, но без изменения законодательства этого трудно добиться. Я не вижу, чтобы в следующем году появилось нечто принципиально новое, что позволило бы говорить о здоровом росте доходов населения, – отмечает Ярослав Романчук.

Что будет с инфляцией?

Нацбанк провел опрос белорусских предприятий, согласно которому те ожидают ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса говорит, что эти ожидания «вполне оправданы».

– Идет стимулирование внутреннего спроса за счет роста зарплат, что приводит к дисбалансу денежной массы и товарной. А если Нацбанк начнет более активно поддерживать корпоративные проекты, а Минфин финансировать госпрограммы, тогда инфляции не избежать, – считает Ярослав Романчук.

Продолжение мнений обоих экспертов читайте здесь