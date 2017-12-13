Аргентинские танцы в Playboy: «Спасибо моему телу»

Танцовщица Белен Пучан завоевала звездный статус на национальном телевидении, а вслед за тем оказались на обложке легендарного журнала.

– Это семейная особенность, генетика такая: у меня семь братьев, и все они очень гибкие. И моя мама тоже была очень гибкой девушкой.

Сегодня мне не приходится тренироваться каждый день, только разминаюсь. А 10 лет назад это были ежедневные изнурительные 8-часовые тренировки. Я была в замкнутом кругу, занималась только ритмической гимнастикой, но когда я оказалась в цирке, начала смотреть шоу Cirque Du Soleil, и осваивать многие смежные дисциплины. Спасибо моему телу, оно помогло мне справиться со всеми задачами, – говорит звезда ТВ и Instagram.