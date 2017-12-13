Почему с Лукашенко многие не согласны по вопросу антиалкогольных мер

В конце прошлой недели глава государства эмоционально высказался о проблеме алкоголизации белорусов. Его резюме: вопрос все-таки намерены решать, но без радикальных шагов. Собеседники «Салідарнасці» по-разному оценили аргументы Александра Лукашенко.

«Это последние негодяи и враги белорусского государства»

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Основные тезисы главы государства были таковы.

«Запреты, как показывает история, результатов еще не давали».

«Создадим дефицит – будем потом ловить жулье».

«Любое государство вводит акцизы и получает от этого налоги… Поэтому надо найти взвешенное нормально состояние – и там не навредить, и здесь не потерять».

«Надо идти аккуратно, шаг за шагом, решая эту проблему. Мы ее будем решать».

Разделяют ли это мнение эксперты?

Чему учит история?

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов согласен с Александром Лукашенко в части того, что запреты на продажу алкоголя ни к чему хорошему не приведут.

За день до выступления главы государства в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТе) состоялся общественно-консультативный совет, участники которого пришли к аналогичному выводу.

Однако координатор кампании БХД «Защитим наших детей от алкоголя» Ольга Ковалькова отмечает, что ссылка на исторический опыт не соответствует действительности. При этом она уточняет, что речь идет не о тотальном запрете продажи спиртного, а об ограничительных мерах.

– Мировая практика, в первую очередь опыт скандинавских стран, где есть ограничительные меры по местам реализации алкоголя, времени продажи, возрасту покупателей, свидетельствует, что это эффективные шаги, – говорит Ольга Ковалькова.

Впрочем, у Виктора Маргелова другое мнение:

– У каждой страны свои культурные традиции. Любое государственное решение за их рамками не будет выполняться. Наглядный пример – антиалкогольная кампания в СССР в 80-е, когда торговля спиртным переносилась в отдельные помещения на окраине города, продажа разрешалась только с двух часов. И что творилось? Это был ужас. Расцвели самогоноварение и нелегальная торговля.

Помогут не ограничительные меры, а комплексная программа?

На этом настаивает Виктор Маргелов:

– Нужно определиться с целями – мы действительно занимаемся деалкоголизацией населения или нет? Либо мы уже до конца спаиваем людей – тогда спиртное должно продаваться круглосуточно в любом месте, либо решаем, что будем пить меньше – но тогда нужно регулировать не только продажу, но и производство, и социальную сферу. Должна быть разработана комплексная программа.

Он, в частности, обращает внимание: в нашей стране одновременно принимаются решения и по ограничению торговли спиртным, и по увеличению производства алкоголя.

– При деалкоголизации основное взаимодействие должно оказываться на человека. Когда он по внутренним убеждениям будет считать, что спиртное ему не нужно, торговые точки не станут искушением. Все остальные запреты, грубо говоря, ничего не дают. Разъяснительная работа должна вестись в школах, семьях, в обществе, – отмечает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

Координатор кампании БХД «Защитим наших детей от алкоголя» с этим не согласна:

– Исследования международных организаций показывают, что такие профилактические меры как беседы, дни трезвости и т.п. не влияют на деалкоголизацию населения так эффективно, как ограничительные меры.

Почему МВД не в силах продавить свой план?

Недавно МВД вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи спиртным. Любопытно, что еще год назад в министерстве заявили, что уже подготовили проект антиалкогольного указа и передали его на согласование в Совмин. Там содержались несколько важных предложений: вынос торговли спиртным в обособленные отделы магазинов, ограничение продажи до 22.00 или 23.00, запрет продажи на АЗС. Выходит, за год ничего не изменилось: предложения МВД все на том же этапе рассмотрения.

– У нас сильно алкогольное лобби. До сих пор в Беларуси в отличие от многих европейских стран спиртное можно приобрести круглосуточно. В том числе на АЗС – это вообще нонсенс, даже в России алкоголь не продается на заправках. Думаю, МВД небезосновательно выступает за ограничения, видя, как это все влияет на уровень преступности, – отмечает Ольга Ковалькова. – Пока государство не возьмет на себя роль регулятора и не решит, что пора прекратить продажу алкоголя на каждом шагу, ничего не изменится. Созданы условия, в которых подростки легко приходят к тому, чтобы периодически выпивать.

Сравните: после признания ВОЗ Литвы самой пьющей страной мира, тамошний парламент быстро принял решительные шаги. У нас же в ответ на статистику ВОЗ Минздрав стал спорить с международными экспертами, что те неправильно считают. Поскольку у нас главные решения принимаются не коллегиально, то хотелось бы, чтобы Лукашенко осознал необходимость борьбы с алкоголизацией.

Как с алкоголизацией борются в самых пьющих странах мира – Беларуси, Литве и Польше

Маргелов добавляет, что сегодня мощности производителей алкоголя в Беларуси загружены на 60%, и они добиваются от Лукашенко согласия на создания условий для их развития.

Но все же он уверен:

– Те ограничительные меры, которые предлагаются, – имитация борьбы с пьянством, а не решение проблемы.

Можно ли достичь двух целей одновременно, как того хочет глава государства?

Иными словами, чтобы и пить стали меньше, и на бюджете это сильно не сказалось. Виктор Маргелов полагает, что мы имеем дело с тем редким случаем, когда совмещение двух, казалось бы, противоположных целей вполне возможно. Он отмечает: получив деньги за продажу спиртного, из бюджета потом вынуждены едва ли не больше тратить на решение проблем, связанных с последствиями алкоголизации населения.

Но при этом обращает внимание, что уменьшения продаж спиртного спровоцирует другую проблему:

– А куда денем людей, занятых в производстве и торговле? Они окажутся на улице. В рамках существующей социально-экономической модели малое и среднее предпринимательство их поглотить не сможет.

Ольга Ковалькова также приводит аргумент о том, что алкоголизация приводит к значительным расходам бюджета на борьбу с ее последствиями. Но желание Лукашенко убить двух зайцев не понимает:

– Эти две цели можно совместить, но лучше бы глава государства больше думал о росте доходов населения. Главная причина употребления алкоголя – в отсутствии перспектив и ухудшающихся условиях социальной жизни.